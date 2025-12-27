¥é¥¦ー¥ë¤¬¥«¥é¥³¥ó¡ß¥¥é¥¥é°áÁõ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡Ö²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë︎¡×¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
12·î26Æü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦ー¥ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¥é¥¥é°áÁõ¡ß¥«¥é¥³¥ó»Ñ¤Î¥é¥¦ー¥ë②③④²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¦ー¥ë
Snow Man¤Ï¡¢5th ALBUM¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¡£12·î23Æü¤«¤é26Æü¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥¥é¥¥é°áÁõ¤Ç¤µ¤é¤Ëµ±¤¯¥é¥¦ー¥ë
º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥é¥¦ー¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥¿ー¥³¥¤¥º¥«¥éー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Âç¤Ö¤ê¤Ê¥Ó¥¸¥åー¤Å¤«¤¤¤Î¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê°áÁõ¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¥é¥¦ー¥ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Þ¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿»Ñ¤Ç¥Ýー¥º¤ò¤È¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡¢4ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥é¥¦ー¥ë¤ÎÈ´·²¤ÎÅù¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡£3ËçÌÜ¤Ï°áÁõ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ó¥È¤ò¹¤²¡¢5ËçÌÜ¤Ï¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤·¤¿¿·Á¯¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥³ー¥Êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤ÆÐÊ¤ó¤À¡£
¥é¥¦ー¥ë¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹～¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤á¤ê¤¯¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¡Ö²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë︎¡×¡Ö¥é¥¦¤¯¤ó¡¢¤Ó¡¢ÈþÃË»Ò¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¥é¥¦¤Àー¡×¡Ö°áÁõ¤Î¿§¤È¥«¥é¥³¥ó¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆAIÄ¶¤¨¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·²á¤®¡×¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£