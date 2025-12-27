¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÀéÍÕÁ´ÎÏ±þ±ç¡ÛÁª¼ê¸¢Ã¥´Ô¤Ø¡¡¡ÖÎ®·ÐÂçÇð¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È
Á´¹ñÍ¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ÎÀéÍÕ¸©¡£J1Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬2°Ì¡£¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤¬J2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÀéÍÕÀª¤¬Ìö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀéÍÕ¸©ËÌÀ¾Éô¡¦Çð»Ô¤Ë¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹â¹»¡£
12·î28Æü³«Ëë¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢12·î31Æü¤Î¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê(ÀéÍÕ»Ô)¤Ç¤Î2²óÀï¤ÇÄ»¼èÂåÉ½¡¦ÊÆ»ÒËÌ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬OB
ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Î®·ÐÂçÇð¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬31Âç²ñÏ¢Â³¤Ç²Ö±à½Ð¾ì¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÁª¼ê¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼ÉôOB¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉÁª¼ê¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤ÎµÆÅÄÎµÂç¤µ¤ó¤âÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡£
2.¡ÈºÇ¼åÀ¤Âå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¤Âå¤«¤é³Ø¹»»Ë¾åºÇÂ¿4¿Í¤¬¥×¥íÆâÄê
¸½ºß¤Î3Ç¯À¸¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈà¤é¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤«¤éºÇ¼åÀ¤Âå¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤äJÆâÄêÁª¼ê¤Ï³Ø¹»»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¡£
¼ç¾¡¦ÅçÃ«µÁ¿ÊÁª¼ê¤È°ÂÆ£¹¸´õÁª¼ê¤¬¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢190ÑÂç·¿FWÂçÆ£ñ¥ÂÀÁª¼ê¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¾¡¦ÁýÅÄÂç¶õÁª¼ê¤¬¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Î¼«¼çÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¡ÈÆüËÜ°ì²ù¤·¤¤¡É»×¤¤¤ò¤·¤¿10ÈÖ
Á°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÎPKÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Î®·ÐÂçÇð¡£
ºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆPK¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÂÆ£Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆüËÜ°ì²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÆüËÜ°ì¶¯¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÎ©¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢·ü¤±¤ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4.¡È·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à
Áª¼ê¸¢ÀéÍÕ¸©Âç²ñ¤Î3»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1ÅÀº¹¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¦»ÔÎ©Á¥¶¶Àï¤Ç¤Ï¥ª¥²¥Ç¤ÙÍµ¬Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï»³¸µÎ°»ÎÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±ÝËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·è¤á¤¤ëÎÏ¤ÇÀéÍÕ¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¡£JÆâÄêÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤¬º£Ç¯¤ÎÎ®·Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
5.Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¿©¤ÎÎÏ
Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¿©»ö¤â½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÎ®·ÐÂçÇð¡£Êä¿©¤äÃë¿©¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤ÎºÊ¡¦ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤â±ÉÍÜÌÌ¤ÇÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©ºà¤òµá¤áÄ«4»þ¤Ë»Ô¾ì¤Ø¹Ô¤¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤ÏÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
Î®·ÐÂçÇð¤Î½éÀï¤Ï12·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ»¼èÂåÉ½¡¦ÊÆ»ÒËÌ¤È¤Î2²óÀï¡£¡ÈÁª¼ê¸¢¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤ÇÉ¬¤º³Í¤êÊÖ¤¹¡É¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅçÃ«Áª¼ê¤ÈÁýÅÄÁª¼ê¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£±É¸÷¤ÎÄº¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Î¶¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò/ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë