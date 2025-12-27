Åì½Ð¾»Âç¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤Î»÷´é³¨¡É¤Ë¾×·â¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤ò¸ø³«¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¯¤ë¤Þ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤¿»÷´é³¨¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅì½Ð¾»Âç¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Î»÷´é³¨
¡¡12·î25Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®SP¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡õ¤Ò¤í¤æ¤¡õÅì½Ð¡¢ºÆ²ñÀ¸ÇÛ¿®SP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤ó¤ÀÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎ¹¤Ë¹çÎ®¤·¤¿À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¡¢Åì½Ð¾»Âç¤¬½Ð±é¡£Î¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»÷´é³¨¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¢1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëç¤Î¾®¤µ¤Ê»æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤òÉ½¤¹¡ÖCar¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤¬¡ÖÅì½Ð¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ËÍ¤Î»÷´é³¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Åì½Ð¤ÏÇú¾Ð¡£Á´°÷ÆóÆü¿ì¤¤¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ËË¬¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥â¥â¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¡¢Åì½Ð¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»÷´é³¨¤Ï¡ÖÊõÊª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÉÊ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²èÇì¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£