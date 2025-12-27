鳥取県西部・米子市。美しい形から伯耆富士と称される中国地方の最高峰・大山を背に、日本海の恵みを受けた自然豊かな街にあるのが米子北高校。

高校サッカー選手権の全国大会に16大会連続21回目の出場という強豪校です。

12月28日に開幕する第104回大会に鳥取県代表として出場し、フクダ電子アリーナ(千葉会場)での31日の初戦・2回戦で、前回大会準優勝の千葉県代表・流通経済大学付属柏と対戦する鳥取代表・米子北を応援したい5つのポイントを紹介します。

1.サッカー日本代表やオリンピアンを輩出



J1・FC町田ゼルビアのキャプテン昌子源選手や海外リーグで活躍する佐野兄弟などは米子北出身。

昌子選手は体を張った献身的なプレーから日本代表の「頼れる守りの要」として活躍。

豊富な運動量とボール奪取に長ける佐野兄弟の兄・海舟選手とアイデア溢れる柔軟なサッカーが武器の弟・航大選手は今年5月に兄弟揃って日本代表メンバーに選出。

6月には、日の丸を背負い同時にピッチに立ちました。

サッカーの他にも、2021年開催の東京オリンピックで、日本を沸かせた競泳・平泳ぎ日本代表の武良竜也さんも米子北出身。

日本を沸かすアスリートが続々と、米子北から誕生しています。

2.鳥取県の絶対王者



鳥取県の高校サッカー絶対王者として君臨し、全国の舞台に名を刻み続けてきた米子北。創部は1965年。

インターハイ全国大会には今年で17大会連続20回目の出場。

選手権鳥取県大会では16連覇を果たし、今回で21回目の選手権全国大会への挑戦権を獲得しました。

今年のチームは3年生が中心で去年のスタメンも多く残っています。

前回大会では初戦で優勝校・前橋育英と対峙し、0-2で敗北。

キャプテンの浜梶優大選手(3年)は「優勝レベルの高校相手に何もできなかった」と全国優勝への壁の高さを肌で感じました。

その悔しさをバネにして、悲願の日本一を達成するため、選手たちはこの1年間、努力と練習を積んできました。

3.逆境を乗り越えて



10月から11月の全国高校サッカー選手権大会鳥取県大会。

去年の豊富な経験値と全国レベルの練習を積んできた米子北は盤石の試合運びで決勝まで駒を進め、4大会連続で同じ顔合わせとなる鳥取城北との決勝を迎えます。

前半2分で鳥取城北が先制。鳥取のサッカーの歴史が変わるのか？と誰もが固唾をのむ試合の幕開けとなりました。

しかし、自分たちの積み上げてきたものを信じてピッチに立つ米子北は、前半のアディショナルタイムに山下一圭選手(3年)が、ゴール前へのクロスに絶妙なタイミングで合わせ、同点。試合を振り出しに戻して後半へ。

後半には、米子北が得意のセットプレーから、こぼれ球に竹内晴太選手(3年)が反応し、逆転ゴール。これが決勝点となり、米子北は鳥取県大会16連覇。

逆境でも自分たちの力を発揮する勝負強さは、去年からの経験値の賜物でした。

4.米子北の全力プレーは砂浜で鍛えられた?



米子北のスタイルは「堅守速攻」。粘り強い守備から縦に速い攻撃を仕掛けていきます。

このスタイルを試合終了のホイッスルが鳴るまでやり切るために欠かせないのが「スタミナ」です。そんな米子北のスタミナを培うトレーニングは、なんと「日本海を望む砂浜」で行います。





「全力砂浜トレーニング」と銘打った米子北の名物トレーニングは、日本海沿いに広がる弓ヶ浜半島の砂浜を全力で、走って、走って、走りまくるシンプルなトレーニング。

不安定な砂浜を踏みしめ鍛えてきた足腰とスタミナは米子北のハードワークを可能にし、きついトレーニングは最後まで諦めない精神力も作り上げてきました。

「辛いことこそ全力で」と選手を奮い立たせ、去年の悔しさを胸に、練習にも妥協を許さないチームを誕生させました。豊富なスタミナから繰り出される運動量。最後の1秒まで走りぬく米子北の全力プレーにも注目です。

5.これまでの悔しさはもういらない



全国で負けることの悔しさをチームの誰よりも知っているのが、1年生の時から試合に出るキャプテン浜梶優大選手です。





彼が1年生の時から、米子北は全国の強豪相手に涙をのみ、先輩たちは浜梶選手に思いを託して引退していきました。

これまでの選手権での悔しさは、責任感に変わり、今年のチームではキャプテンに立候補。3年間ともに切磋琢磨してきた仲間たちともう一度全国の舞台へ行くためにチームをまとめてきました。

「全国の借りは全国でしか返せない。これまでの悔しさはもういらない」と熱いリベンジへの思いを口にする浜梶選手にとっては3度目の選手権です。

“悔しさ”がどれだけ米子北を成長させたのかは、皆さんの目で確認してもらいたいところです。

悲願の全国優勝を目指して、これまでの悔しさから培った成長をぶつけます。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社/日本海テレビ)