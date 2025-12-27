そんな無慈悲なことが起こり得るのか。カカロニの栗谷が12月26日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。人生で初めて彼女ができたせいで、パチンコ番組が終了したことを明かした。

【映像】カカロニ栗谷、悲劇の真相

栗谷は、プライベートでもホールに通うパチンコ好き。冒頭、レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「普段はどうですか？パチンコの仕事は」と聞いた。これに、パチンコ界への進出を狙う栗谷は「つい先日まで、『パチモテ』っていう（YouTube）番組をやってまして…」と発言。「僕と、毎回セクシー女優の方が来てデートっぽくパチンコをやる」と内容を語った。

これに盛山が「“モテ男”というキャラでもやってるし」と頷くと、栗谷は「それがですね…」と切り出し、「（番組が）始まる直前くらい僕、彼女ができまして。人生初めての」と説明。「童貞でオファーされてたんですけれども、童貞じゃなくなっちゃったということで、すごいアンチが沸いたんですよ」と告げた。

これに一同が大ウケする中、栗谷は「『裏切者！』と。その番組が打ち切りに」と苦笑。「どのくらいやってたの？」との問いには「全8回です」と返し、同じくレギュラーメンバーのさらば青春の光・森田哲矢が「童貞って番組、終わらせれるの？」と驚くと、「動画が更新された瞬間に『この動画、おもしろくない』とかが…。見てるはずがないんですけど、そういうの（アンチコメント）があったりして…」と嘆いた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

