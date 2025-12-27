Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月5日は、株式会社ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスの3社が共同開発した、2026年3月5日発売予定のスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン -Switch2』がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ぽこ あ ポケモン -Switch2 7,721円 （公式価格から14%オフ） Amazonで見る PR PR

2026年3月5日発売予定の新作『ぽこ あ ポケモン』が14%オフで事前予約受付中

2026年3月5日発売予定のスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン -Switch2』は、株式会社ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスの3社が共同開発した『ポケモン』シリーズの新作ソフトです。

現在、事前予約で公式価格から14%オフとお得に登場中。

Image:Amazon.co.jp

“ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン”が主人公の本作。

出会ったポケモンのわざを覚えることで、できることが増えていく仕組みになっており、プレイヤーはメタモンとして、ポケモンたちと協力しながら街を整えていきます。

Image:Amazon.co.jp

材料を集めて家具を作る、野菜を育てて料理をする、家を建てるといった活動を通じて、住み心地の良い街を一から育てていけるのが魅力。覚えた“わざ”が行動の幅を広げてくれるので、出会うポケモンが増えるほど、街づくりの効率や楽しさが大きく変化していくのも魅力です。

Image:Amazon.co.jp

「キーカード」仕様なのでその点だけ注意

パッケージ版は、通常のゲームカードではなく「キーカード」仕様です。初回プレイ時には、インターネット接続と本体に10GB以上の空き容量（更新データにより追加で必要になる場合あり）が必須となる点だけ注意。

2回目以降はネット接続がなくてもプレイ可能ですが、通常のパッケージ版と同様、キーカードを本体に差し込んでおく必要あり。へんしんメタモンとスローライフな街づくりを始めてみませんか？

なお、上記の表示価格は2025年12月27日7時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

