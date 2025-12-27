今季、ソフトバンクのモイネロが防御率1.46でパ・リーグの最優秀防御率のタイトルを獲得した。モイネロは昨季も防御率1.88で2年連続防御率1点台で最優秀防御率のタイトルを獲得している。

ここでは21世紀以降、規定投球回到達者で防御率1点台を記録した外国人投手を見ていきたい。そもそも、21世紀以降に最優秀防御率のタイトルを獲得した外国人は01年の当時ロッテのミンチー（3.26）、09年の当時中日のチェン・ウェイン（1.54）、15年の当時広島のジョンソン（1.85）、そしてモイネロの4人しかいない。そのうち3人が左投手だ。

さらに今季セ・リーグ防御率リーグ2位の1.74をマークしたDeNA・ケイも左投手。右投手で唯一防御率1点台を記録したのは15年に当時巨人でプレーしていたマイコラスの防御率1.92のみ。

投高打低の日本プロ野球。防御率1点台を記録する外国人投手が来季も現れるか注目だ。

▼21世紀以降防御率1点台を記録した外国人投手

1.46 モイネロ（ソフトバンク / 2025年）

1.54 チェン・ウェイン（中日 / 2009年）

1.74 ケイ（DeNA / 2025年）

1.85 ジョンソン（広島 / 2015年）

1.88 モイネロ（ソフトバンク / 2024年）

1.92 マイコラス（巨人 / 2015年）