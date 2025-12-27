手を使わずスッと履ける！【ワークマン】楽ちん & あたたかい「冬の一軍シューズ」

子どもの送り迎えやゴミ出し、宅配対応など「サッと出たい」シーンでは、サンダルのようなスライドタイプのシューズがあると便利。とはいえ、この季節は足元の冷えが気になる……。そんな人におすすめのアイテムを【ワークマン】で発見！ 今回ご紹介するアイテムは、かかとを踏んではけるので忙しい日や両手が塞がっているシーンでも重宝しそう。冬の一軍シューズとして、欠かせないアイテムになる予感。

ムートン風シューズで季節感アップ！

【ワークマン】「レディースかかと踏めるムートン風シューズ」\2,300（税込）

かかと部分を踏んでスリッパのようにはける仕様のムートン風シューズ。アッパーはスウェード調素材で高見えが期待できるだけでなく、内側はフェイクファー素材で気になる冷えや寒さ対策もできそうです。カラバリはグリーンのほか、ブラック、ベージュも展開。

もこもこボア素材がかわいいシューズ

【ワークマン】「トレッドモックボア」\1,780（税込）

スポッと足を入れるだけで履けるモックシューズは、普段使いから散歩・買い物などのシーンで大活躍しそうなアイテム。ぬいぐるみのようなもこもこボア素材が季節感を高めてくれます。公式ECサイトによると「かかと部分は柔らかく、そのままでも、踏んでも履ける2WAY仕様」、さらに「着脱式のあたたかいインソール」を採用しているとのことで、億劫になりがちな冬の外出もしやすくなるかも。

