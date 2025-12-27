セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.

登場時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約26×18×28cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

横を向いたポーズの「ベイマックス」がぬいぐるみになってセガプライズから登場。

座った姿勢でこちらを向いているような姿がキュートです！

ふっくらボリュームあるサイズ感なのもポイント。

「ベイマックス」の丸みあるボディが丁寧に再現されています。

手足のパーツや特徴的なお顔もしっかりデザイン。

お部屋に飾るだけで、癒やしのインテリアになってくれそうなプライズです☆

横向きポーズがかわいらしい「ベイマックス」のぬいぐるみ。

セガプライズの『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

