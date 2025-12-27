座って横を向いた姿がかわいい！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約26×18×28cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
横を向いたポーズの「ベイマックス」がぬいぐるみになってセガプライズから登場。
座った姿勢でこちらを向いているような姿がキュートです！
ふっくらボリュームあるサイズ感なのもポイント。
「ベイマックス」の丸みあるボディが丁寧に再現されています。
手足のパーツや特徴的なお顔もしっかりデザイン。
お部屋に飾るだけで、癒やしのインテリアになってくれそうなプライズです☆
横向きポーズがかわいらしい「ベイマックス」のぬいぐるみ。
セガプライズの『ベイマックス』 Lぬいぐるみ 横向きキューティVer.は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
