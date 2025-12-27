Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤ê¼¸¤é¤ì¤¿¤¤¡Ä±é½Ð²È¡¦Ê¡ÅÄÍº°ì»á¡Ö¼¹É®¶ì¤·¤¤¡×¤±¤É¤Õ¤¶¤±Â³¤±¤ë¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤Î¤ÏºÊ¤À¤Ã¤¿
¡¡µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¶²ºÊ²È¤À¡££¶ºÐ²¼¤ÎºÊ¤«¤éºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¶¿É¸ý¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£²ÈÄí¤Ç¤ÏµÓËÜ¤Î¼¹É®¤è¤ê¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡££±£·Ç¯Á°¤ËÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ê£´£¹¡Ë¤òÈ¯·¡¤·¤¿¤Î¤âºÊ¤À¤Ã¤¿¡£µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ËºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÁÏºî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡¡ÖË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£¼¸¤é¤ì¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ÇËèÆü¡¢ºÊ¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£µÓËÜ¤ò¡ØÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤â¡£Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÉáÄÌ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¹ç³Ê¡£¼¸¤é¤ì¤¿¤¤¤·¡¢·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶²ºÊ²È¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£¸ºÐ¤Î»þ¡¢£²£²ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ºÊ¤È·ëº§¤·¤¿¡£¼ò¡¢¤¿¤Ð¤³¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤é¤º¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡ÖÂ©»Ò¤ÎÊÛÅö¤âËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å°Ìë¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤ÏÄ«Áá¤¯¡¢±ØÁ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÁíºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥à¥í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤â±é½Ð¤Ç»²²Ã¤·¤¿£²£°£°£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö£³£³Ê¬ÃµÄå¡×¡Ê¼ç±é¡¦Æ²ËÜ¹ä¡Ë¤ËÍ¶²ýÈÈ¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥à¥í¤ò¸«¤¿ºÊ¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿²ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÊ¡ÅÄ»á¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î´ÆÆÄ¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤é¡¢É¬¤º²ñ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥à¥í¤È³Ø·ÝÂç³Ø±ØÁ°¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¿Í¤¿¤é¤·¤ÇÀäÂÐ¤Ë·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖÂçÀö¤Ë¤âÀ±¤Ï¤Õ¤ë¤Ê¤ê¡×¡Ê£°£¹Ç¯¡¢¼ç±é¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë¤ÇÉâµ¤ÌÜÅª¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÍè¤ëÌò¤ÎÇÐÍ¥¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£±£·Ç¯¡£¥à¥í¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡ÖÊ¡ÅÄÁÈ¤ÎÉ÷¿ÀÍë¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»öÁ°¤ËÇÐÍ¥¤ÈÌò¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¡ÅÄÎ®¤Î±é½Ð¤À¡£¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤³¤ó¤Ê¼Çµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¹¬¤»¡£ËÍ¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÍýÁÛ·¿¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ïÃ¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿»þ¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤Ê¤¤¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£Ê¡ÅÄÁÈ¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥à¥í¡¢º´Æ£¤ò»Ï¤á¡¢±Ç²è¡Ö£È£Ë¡¿ÊÑÂÖ²¾ÌÌ¡×¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê£´£²¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¤Î²ìÍè¸¿Í¡Ê£³£¶¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬Ê¡ÅÄÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ¼Ê¿¤Ï£Î£È£Ë¤ÇÄ«¥É¥é¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØÊÑÂÖ²¾ÌÌ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¼Ê¿¤È¸¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Î£Ã£Í¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤ß¤ó¤ÊÊ¡ÅÄÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£²£³Ç¯¤È£²£µÇ¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê£²£¹¡Ë¤âÊ¡ÅÄ»á¤¬¡ÖËÍ¤ÎÁÏºîÊý¿Ë¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£¡Ö¸ø±é¤¬£²¤«·î¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÙ±éÆü¤Ë¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤âµÙ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Î¤â¼Çµï¤â°µ´¬¡£ÀäÂÐ¤Ë¶òÃÔ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£Èà¤È¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍÄ¤¤º¢¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¸ø³«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£¸»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÓËÜ¤Î¼¹É®¤ÇÇº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢»à¤Ì¤Û¤É¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤¬À¤¤Ë½Ð¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤¤¤ä¡¼¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤À¤¤¤Ö¡¢¤Õ¤¶¤±¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡×¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤¬¼«½Í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥à¥í¤«¤é¡ÖÊ¡ÅÄÁÈ¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¡¢Ê¡ÅÄÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÆóÏ¯¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤ÏÅö»þ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê£´£²¡Ë¤«¤é¡ÖÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºäËÜÎ¶ÇÏÌò¤Î¥à¥í¡¢À¾¶¿Î´À¹Ìò¤Îº´Æ£¡¢·Ë¾®¸ÞÏºÌò¤Î»³ÅÄ¤Ë¤è¤ë£³£°Ê¬°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡Ö»§Ä¹Æ±ÌÁ¡×¤Î¾ìÌÌ¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡Ö¥à¥í¤¯¤ó¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ª¼Çµï¤â¤¦¤Þ¤¤¤±¤É¡¢¿¿¹üÄº¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ëÆóÏ¯¤µ¤ó¡¢»³ÅÄ¤¯¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤À¤±¤É¡¢Ê¡ÅÄÁÈ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²¿»ö¤âÌÌÇò¤¬¤ëÀ³Ê¡£ºîÉÊ¤ÎÉ¾È½¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¡ÖË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÊ¸¶ç¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¤È½ÀÆðÀ¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡Ê¡ÅÄ¡¡Íº°ì¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¶£¸Ç¯£··î£±£²Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡££µ£·ºÐ¡£À®¾ëÂçÂ´¡£·àÃÄ¥Ö¥é¥Ü¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ºÂÄ¹¡££²£°£°£¹Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÂçÀö¤Ë¤âÀ±¤Ï¤Õ¤ë¤Ê¤ê¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¼ç¤Ê±Ç²è¤Ï¡Ö¶äº²¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª·à¾ìÈÇ¡×¡Ö¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡×¤Ê¤É¡£±é½Ð¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡×¤¬Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ë£Ã¤Ç¾å±éÃæ¡£