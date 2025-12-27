東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトにご招待！タカラトミーアーツ「Nuiパン撮り」投稿キャンペーン

タカラトミーアーツが「Character Bakery『Nuiパン』」の新グッズ発売に合わせたInstagram稿キャンペーンを実施中！

投稿された方の中から抽選で10組20名に、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートがプレゼントされます☆

タカラトミーアーツ「Nuiパン撮り」投稿キャンペーン

キャンペーン応募期間：受付中〜2026年1月8日(木)23:59まで

賞品：東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート

当選者数：10組（20名）

パーティー名称：東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト

招待日：2026年4月12日(日) 19:30〜22:30(一般ゲスト入園時間 9:00〜18:30)

※上記時間・施設に入場ができるチケットになります

※パスポートのみの手配となります。施設へ来場される際の交通費やその他諸費用はゲスト負担となります

実施場所：東京ディズニーシー ※一部クローズする施設があります

キャンペーン特設ページ：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/82/

タカラトミーアーツが展開する、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nuiパン』」

“パンがぬいぐるみになったら…？”をコンセプトにした、パン好きのための“パン活”ぬいぐるみです。

「Nuiパン」シリーズの2025年11月ラインナップとして「ズートピア」の「ちぎりパン」や、「ベイマックス」の「あんバターサンド」が新たに仲間入りしました☆

そんな「Character Bakery『Nuiパン』」シリーズの”パン活”がもっと楽しくなる「Nuiパン撮り」投稿キャンペーンを開催中！

Nuiパングッズを「美味しそうに」撮影し、写真を「#Nuiパン」「#Nuiパン撮り」を付けて、Instagramに投稿してください。

「Nuiパン撮り」投稿キャンペーン 詳細

キャンペーン応募手順：1）Nuiパンの商品を「美味しそうに」撮影し、「#Nuiパン」「#Nuiパン撮り」を付けて、画像を自身のInstagramに投稿ください。2）タカラトミーアーツぬいぐるみ公式Instagramアカウント（takaratomyarts.nuigurumi）をフォローしてください。※投稿はInstagramのフィード投稿とリール投稿に限ります※投稿対象の写真はタカラトミーアーツから発売されているNuiパン商品となります※当選された投稿はタカラトミーアーツ公式SNSで紹介される可能性があります（リポストやストーリー紹介など）※ハッシュタグの前後には半角スペースが必要です※ハッシュタグが正しく表示されていない場合、抽選の対象外となります選定基準：Nuiパンを美味しそうに撮影された方に、タカラトミーアーツのNuiパン関係者により、投稿をひとつひとつ吟味し、厳正な審査が行われます。キャンペーン応募資格：・Instagramアカウントを有しており非公開設定されていない方・タカラトミーアーツぬいぐるみ公式Instagram（takaratomyarts.nuigurumi）をフォローしている方・日本国内在住の方・キャンペーン注意事項に同意された方・タカラトミーグループ社員及び関係者は応募できません・16歳未満の方が応募されるには、保護者の方の同意が必要です・暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に関与する方は、キャンペーンへ応募できません・応募された写真について、本件商品の宣伝広告物への使用（SNSへの掲載）に利用することについて同意された方・人物を撮影した写真を投稿する場合は、必ず本人から投稿について事前に承諾を得て投稿してください。なお、本人が未成年の場合は親権者の承諾を得て投稿ください。抽選・発表・賞品の発送について：・応募期間終了後、厳正な審査の上、当選者の方には2026年1月〆切後、2026年1月中に当選連絡されます。・当選者の発表は当選された方へのみ、公式Instagram（takaratomyarts.nuigurumi）より、ダイレクトメッセージに連絡があります。・なお公式アカウントのフォローをはずされていたり、非公開アカウントにされている場合当選連絡ができなくなります。当選連絡の際に、賞品発送のために必要な情報入力フォームのお知らせがあります。・賞品の発送は2026年3月中旬頃を予定しておりますが、諸事情により発送が前後する場合もあります。※タカラトミーアーツの公式アカウントを装ったなりすましアカウントにご注意ください。なりすましアカウントからのダイレクトメッセージに記載されているURLにはアクセスしないでくださいキャンペーン応募に関する注意事項：・当選結果または審査基準の問合せには答えることができません。・当選された賞品の交換、換金及びご当選権利の譲渡はできません。・賞品到着後の紛失、破損などについては対応できません。当選された方で住所が不明などの理由により、賞品を発送できない場合は当選が無効となります。・当選された方に配信される情報入力フォームは、入力期限があります。期限日までに手続きをされない場合は、当選が無効となります。無効当選が発生した場合にも繰り上げ当選者の選出は実施されません。・賞品の発送先は、応募される本人の住所に限ります。・キャンペーンに当選された方は同時期に実施されている同一商品を対象とした、他のキャンペーン等とは重複して受賞・当選できない場合があります。・やむを得ない事情により、賞品の内容が変更になる場合があります。・応募者がキャンペーンへ応募した場合、この応募要項ならびに注意事項に同意したものとみなします。なお、応募された方が応募資格その他応募の要件を満たさないと判断した場合、応募及び当選は無効となります。・投稿によって発生したトラブルにいては、一切責任を負いかねます。・通信機器、通信回線、Instagramのシステム障害、瑕疵等によりキャンペーンの提供が中断もしくは遅延し、または誤送信もしくは欠陥が生じた場合の応募された方が被った損害について、一切の責任は負いかねます。・Instagramのルールとポリシーに反する不正なアカウント（架空のアカウント取得、他者へのなりすまし、複数のアカウントの所持など）を利用して応募があった場合、事務局の判断により当該アカウントからの応募を無効とする場合があります。・キャンペーンへの応募にかかる費用（インターネット接続料、端末代、通信費、電気代、その他一切の費用を含みます）は、応募された方の負担となります。※応募は一人1回限りです※個人・団体を誹謗中傷する内容、経済的･精神的損害を与える内容、名誉毀損および侮辱にあたる内容など、第三者の迷惑になりうる可能性のある投稿をしないよう注意ください※タカラトミーアーツの公式アカウントを装ったなりすましアカウントに注意ください。なりすましアカウントからのダイレクトメッセージに記載されているURLにはアクセスしないでください※応募された内容が、以下に該当する場合、抽選の対象から除外する場合があります1）第三者の知的財産権、名誉、信用、肖像、プライバシー等の第三者の権利を侵害するもの。2）公序良俗に反するもの。3）その他、不適切な内容（個人・団体を誹謗中傷する内容、経済的･精神的損害を与える内容、名誉毀損および侮辱にあたる内容など）が含まれると事務局が判断したもの。※応募される写真について特定の個人が識別できる場合には、提供された本人が撮影したもの又は本人がこの応募要項に同意する権限を有するもので、かつ第三者の肖像権もしくはその他一切の権利（著作権、商標権等）を侵害していないものに限定ります。・東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートは、東京ディズニーシーに指定日時（2026年4月12日(日)19:30-22:30）の間に使用できるパスポートです。なお、パスポートはキャンペーンに当選された方以外も利用されます。・パスポートは追加で購入することはできません。・4歳以上の方は、入園に際しひとり様1枚、パスポートが必要となります。・パスポートはパーク変更や日付変更などの各種変更・払い戻し等は一切できません。・入園にあたっては「テーマパーク利用約款」が適用されます。・アトラクションの運営およびエンターテイメントプログラムの開催は予告なく中止または変更となる可能性があります。また、中止または変更となった場合でもパスポートの各種変更、払い戻し等は一切できません。・パスポートの譲渡・転売はできません。パスポートの営利目的での不正な転売が確認された場合は、該当パスポートおよび不正な転売行為に関わった方が当選された全てのパスポート（転売対象となっているか否かにかかわらず）を株式会社オリエンタルランドにて無効となります。・現地までの交通費はゲスト負担となります。・万一スペシャルナイトが中止となった場合も、補償は行われません。・パーク内では、各種施設やプログラム等を撮影する場合があります。その際、鑑賞エリアが一部縮小される場合や、ゲストが撮影の対象になる場合があります。また、撮影物は、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。・パスポートのご当選者様への発送は、2026年3月以降を予定しています。個人情報の取扱いについて：記入された個人情報は、当選された方への連絡、賞品の送付および個人を特定しない形での統計に必要な範囲内で使用されます。

投稿された方の中から抽選で10組20名に、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートがプレゼントされるキャンペーン。

2026年1月8日23時59分まで応募受付が実施されている、タカラトミーアーツ「Nuiパン撮り」投稿キャンペーンの紹介でした☆

キャンペーン特設ページ：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/82/

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

株式会社タカラトミーアーツは株式会社タカラトミーのグループ会社です。

株式会社タカラトミーは東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

