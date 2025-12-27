女優の菊池桃子（57）が26日までにインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。

菊池は「私は、およそ40年、5代のヨークシャテリアと生活しました。悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝と素敵な思い出が残っています」と吐露。

続けて「左の『ペリちゃん』は昨年15歳で、右の『Qちゃん』も今年10月に16歳で、それぞれ虹の橋を渡りました」と明かし、サンタコスチュームの2匹の愛犬を公開した。

そして「ママのヨークシャテリアとの生活は、お別れが辛いので、これで卒業しようと考えています。ありがとう。思い出を心の中でずっとハグしています」と打ち明け、「たまに夢に出てきてね」「MerryChristmasMyYorkies」のハッシュタグを付けて投稿した。

この投稿に「幸せそうな表情をしていますね。桃ちゃんの優しさが伝わっていたのでしょうね」「虹の橋で『とても素敵な家族だったんだよ』ってほかの犬さんに話していますね、きっと」「桃子さんの愛情をいっぱい受けたペリちゃん、Qちゃんはきっと幸せだったと思います」などのコメントが寄せられている。