元セクシー女優でユーチュバーのタレント三上悠亜（32）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿の動画を投稿した。

「Merry Christmas」とつづり、白のクリスマスツリーを背に、胸元がV字にカットされた大胆デザインの白ランジェリー姿で白い帽子や手袋をコーディネートし、白のネイルも披露した。

また、別の投稿では「初めて台湾で過ごしたクリスマス お仕事で年末ギリギリまで台湾にいます」と明かし、台北で迎えたクリスマスの様子も伝えた。赤いセーターに白ミニスカート姿でクマのぬいぐるみを抱くショットや、水色のロングドレスで食事したり、車に乗り込んだりするショットも投稿した。

ファンやフォロワーからも「白いふわふわ」「超美しい〜」「セクシークリスマス」「超絶美人さん」「天使様」「冬の妖精みたい」「プリンセスだあ」「最高のクリスマスプレゼント」などのコメントが寄せられた。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年には第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数880万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。