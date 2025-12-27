川島明&又吉直樹、「雑学」を超えた新ジャンルバラエティ番組でダブルMCに
フジテレビは30日、川島明と又吉直樹がダブルMCを務めるバラエティー『独知』（後1：50）を放送する。
【動画】「仙人化してきている」…ピース又吉直樹の姿
世の中にあふれる“雑学”とは一線を画し、その人から直接聞かなければ決して表に出ることのない価値を持つ知識や知見を「独知」と呼ぶ。同番組は、そんな「世の中で私だけが知っていること」を紹介、さらに番組がそろえた博覧強記の知識人QuizKnock（河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰）が、その“独知”を知らなかった場合、賞金を獲得できるという、知識が“お金”に変わる、新ジャンルバラエティーだ。
番組に登場する“独知”は、生活の中の小さな発見から、長年の経験や研究から導き出された知見まで多種多様だ。麒麟・川島明が「世界的な発見かもしれない」と驚き、QuizKnockも「すごいものの片鱗（へんりん）を見てしまった」と語るほど、世界的発見へとつながる可能性を秘めた“人体にまつわる独知”や、ピース・又吉直樹が「小説の題材になりそうですね」と語るほどの、四つ子の小学生の“唯一無二の独知”も。
さらにゲストの内田理央が「明日から使いたい！もっと前に知りたかった」と語る、日常生活にすぐ役立つ“生活の知恵になる独知”、スタジオ全体が感動に包まれた、結婚生活を共に歩んできた100歳夫婦が語る“人生の独知”も登場する。
