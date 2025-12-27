King ＆ Prince永瀬廉がMC『ミュージックカプセル』1月放送のゲスト解禁 千葉雄大、當真あみら
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレビ東京の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）で1月中に放送されるゲストが解禁された。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する。
1月中の放送回のゲストとして田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子が登場。ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時告知される。TVerでは見逃し配信も実施される。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する。
1月中の放送回のゲストとして田中理恵、千葉雄大、角田夏実、當真あみ、中島歩、村上佳菜子が登場。ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時告知される。TVerでは見逃し配信も実施される。