ワンコが赤ちゃんのところにやってきて、「ボールを投げて」と遊びに誘ったら…？ワンコの可愛い行動とまさかの結末が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。

【動画：寝転がる赤ちゃんに『ボールを投げて』とお願いをする犬→頑張って渡したら…切なくて愛おしい結末】

赤ちゃんとボールで遊びたいワンコ

TikTokアカウント「mtrh471228」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「らん」ちゃんが生後2ヶ月の赤ちゃんを遊びに誘った時の様子です。ある日、赤ちゃんが寝転んでのんびり過ごしていたら、らんちゃんがボールをくわえてやってきたそう。

そして赤ちゃんのそばに立ったまま、「ねえ、一緒に遊ばない？ボール投げて欲しいな～」とばかりにチラチラと視線を送るらんちゃん。控えめな遊びのお誘いが、たまらなく可愛いです。

切ない結末にしょんぼり…

赤ちゃんがお手々を動かしたので、「おっ、投げてくれるの？」と期待してボールを渡そうとするらんちゃん。しかしまだ赤ちゃんはボールを投げるどころか、上手に掴むことさえできません。なんとか受け取ってもらおうと頑張っているうちに、くわえていたボールを落としてしまって…？

そのままボールは遠くまでコロコロと転がっていってしまい、結局らんちゃんは赤ちゃんと遊ぶことができなかったそう。このあまりにも切ない結末には、らんちゃんもショックを受けたようで、ボールが転がっていく様子をしょんぼりしながら見ていたとのこと。愛おしすぎる反応に、思わず笑ってしまいます。

まだ赤ちゃんとボール遊びをするのは難しいですが、もう少し大きくなったら、きっとらんちゃんの良き遊び相手になってくれることでしょう。

この投稿には「可愛い」「『ボール貸してあげるよ。楽しいよー！』にも見えます。どっちにしろ愛おしい」「一緒に遊びたいよね。成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

ワンコは素敵なお姉さん

赤ちゃんが生まれてから、らんちゃんはお姉さんらしい姿を見せることが多くなったそう。赤ちゃんが眠っている時に、そばにいて見守っていてくれることもあるとか。らんちゃんが赤ちゃんに向ける優しい眼差しに、愛を感じてほっこりします。これからのらんちゃんと赤ちゃんの日々も、愛と幸せにあふれたものになりますように。

らんちゃんの可愛い姿や赤ちゃんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mtrh471228」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mtrh471228」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。