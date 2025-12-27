石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。

2026年1月で、能登半島地震発生から2年。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第18回目です。

※記事の内容は、2025年10月から12月中旬のものです。

輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地である珠洲市と隣り合っています。1956年に輪島市に編入されるまで、町野町は、単独の町として存在していました。

復旧から復興への道筋

10/19に開催された、輪島地区 道路復旧・復興促進協議会（第3回）では、国道 249 号の大規模崩落箇所の5箇所（中屋トンネル工区、千枚田工区、大川浜工区、逢坂トンネル工区、大谷工区）に加え、それ以外の細かなものについても、令和 11 年の春までに本格復旧させるという方針が示されました。

令和6年能登半島地震および、奥能登豪雨での二重災害を受けた能登では、約5年をかけて本格復旧がなされることとなります。

町野町では、2024年は舗装待ちの箇所も多くあった道路ですが、今年は冬期降雪の前にと、道路の舗装やガードレールの設置などが、進められています。

また、来年以降の営農再開に向けた田んぼの区画整備や、農地の復旧も進んでいます。

行政による復旧復興のみならず、住民の方々による取り組みも、少しずつはじまっています。

復興の象徴となるような場所をつくろうと、発足した「まちの八重桜プロジェクト」により、11月末から12月上旬にかけて、裏山が崩れる可能性が高いことから土砂災害特別警戒区域に指定された町野町鈴屋地区の旧広江歯科の敷地や、その周辺のかつての畑などに八重桜の植樹が行われました。

「町の見た目は復興というにはまだ遠いかもしれないけれど、毎日誰かがライフラインを直したり、誰かが家財の片付けや泥出しに手を貸してくれたり、着実に前の日よりも良くなっている場所はある。やりたいことが湧いてきたり、町のためにできることをできる範囲で取り組もうとしたり、そういう人が出てくることが『心の復興』のはじまりなのかな、と感じました」

参加された方の言葉から、心の復興の兆しが見えてきたように感じました。

住民による住民のための企画が増え、元気を取り戻す

12/6には、町野町第1団地の自治会の企画で、広江歯科の廣江雄幸先生による「お口の勉強会」が開かれました。

発災直後から避難所で口腔ケアの大切さを伝えてきた廣江先生は、「口は命の入り口です、しっかり食べて元気に暮らしましょう」と住民の方々に呼びかけを続けています。

地元住民の方々による地元住民のみなさまのための企画が増えてきたことで、地域が元気を少しずつ取り戻している様子が感じられた出来事でした。

公費解体の完了と災害ゴミ置き場の変化

輪島市では11月末時点で、約98%の公費解体が完了しました。たくさんの建物が倒壊した町野町でも解体が進み、街の景色が変わっています。

公費解体の完了が進むにつれて、旧町野高校の敷地やグラウンドに設けられていた災害廃棄物の仮置き場にも変化が訪れました。

ピーク時には広場いっぱいに山のように積み上がっていた災害廃棄物の仮置き場でしたが、11月末には、きれいに片付けられて元の姿を取り戻していました。

災害廃棄物の処理に関しては、中部地区や大阪府、東京都など広域処理による支援が行われており、各自治体の方々からの協力のおかげであることに感謝しております。助けてくださり、本当にありがとうございます。

新潟県村上市小岩内地区からのエール

11/18、新潟県村上市小岩内地区のみなさまが、もとやスーパーさんにて小岩内地区の新米を使ったカレーライスと、コールスローサラダをご用意してくださいました。これまでは炊き出しでしたが、復興フェーズに合わせていただき、有料での提供です。

新潟県村上市小岩内地区のみなさまからのご支援は、2024年11月、2025年4月に続く、3回目です。

小岩内地区もまた、2022年の夏に線状降水帯による豪雨災害で甚大な被害を受けた地域です。集落の1/3が土石流で流され、若い世代が立ち上げた農業会社の田んぼとミニトマト栽培のハウスも大きな被害を受けました。集落の方々は、避難指示により、仮設住宅にて避難生活を送っていらっしゃったそうです。奥能登豪雨のあと、炊き出しで駆けつけてくださった際に、力強いメッセージを頂いたことは、今でも忘れません。この場を借りて、当時のメッセージを改めてご紹介させてください。

当時のメッセージより「でも、2年かけて復興しました。あの時、たくさんの方に助けていただき、技術系ボランティアにも助けてもらったので恩返しがしたいということで今回支援に来ることになりました。今回は、小岩内の復活の新米を炊き出しで食べていただきたいと思っています」

農業を営む人の多い町野町にとって、復活の新米から伝わるエールは、きっと大きいものであったことと思います。

こうして繋がったご縁で、今年も小岩内地区のみなさまが、美味しい新米を届けてくださいました。復興フェーズが変わっても、変わらずに町野町を気にかけてくださったことを、本当に有り難く思っています。

ハワイチームとまちのラジオ

10/16、ハワイからのあたたかな風を持ち込んでくださっているボランティア団体Hawaii Move4Japanでハワイ在住の竹林篤さんらハワイチームのみなさまが、町野町のもとやスーパーさんを訪れてくださいました。

ハワイ在住歴43年の竹林さんは、2011年の東日本大震災以降、熊本や愛媛、福岡など、日本各地で炊き出しを行ってくださっており、能登へは今回で7回目（昨年4回、今年3回）、町野町のもとやスーパーさんへの訪問は、今回で4回目です。

メニューは毎回趣向を凝らしてくださり、1日目はジンジャーハニーガーリックチキン、2日目はハワイアンパンケーキをご用意くださいました。

まちのラジオにもゲスト出演してくださり、能登に訪問してくださった想いや、今回お届けくださったソプラノ歌手の竹林和子さんの素敵な歌のプレゼントを、もとやスーパーの開場だけでなく、ラジオでも披露してくださいました。

竹林和子さんもまた、東日本大震災以降、ボランティアで各地を回っていらっしゃっており、能登半島地震以降は、穴水町で歌のボランティアなどをされていらっしゃったそうです。

共通のお知り合いを通じてご紹介いただいたハワイチームの竹林さんと同じ名字であったこともあり、ご縁を感じて、町野町にお越しくださったとのことでした。

歌をお届けする際は、みんなといっしょに次の世界に行こうという気持ちを込めて、「君と旅立とう（Time To Say Goobye）」を必ずみなさんと一緒に歌っていらっしゃるそうです。

竹林篤さんがハワイからお持ちになられたウクレレに合わせて、竹林和子さんが「ふるさと」を歌唱してくださり、美しい歌声がじんと心に響きました。

お二人は、まちのラジオのご出演を、次のように締めくくられていらっしゃいます。

竹林篤さん「年に何回かしか来られないんですけど、ハワイからあったかいアロハ、ハワイのテイスト、色々な美味しいものを考えてまた持ってきますので、ぜひ、もとやスーパーさんでお会いしましょう」

竹林和子さん「これから寒くなってきます。また、つらい時期がやってきますけど、みんなで助け合って、また新しい春を迎えていきましょう。そして、私もまたこうやってお邪魔できたら、と思っています。今日も、『久しぶりに声を出したよ』というお声を聞けたので、本当に、さっきもお話しましたが、オペラをやりましょう、みんなで。よろしくお願いします」

まちのラジオの出演を通じて、改めてみんなで歌うと、空間がどんどん素敵になっていく歌の力や、町野町では、昨年アロハ焼きそばやアロハバーガーをお届けくださった際に、「アロハ〜」を合い言葉にしていたことから、ハワイチームのみなさまがいらっしゃる日は、「アロハ〜」が挨拶になるというお話も聞くことができました。

災害支援の炊き出しから繋がったご縁が、まちのラジオとさらに繋がり、今後は町野町や能登のみなさまと繋がっていくことが出来ればと思います。

晩秋の町野町

11月末、町野町の有志の方から、日に日に秋が深まる町野町のお写真が届きました。 紅葉、秋らしい淡く優しい色合いの朝焼け。 晩秋の町野町の景色を、ぜひご覧いただきたく、ご紹介させていただきます。

また、9月の草刈りの際に播いた種が芽吹き、寒空のなか、コスモスが花を咲かせました。

これからの季節、能登はお天気が不安定になり、雨や雪の日が多くなります。なにも降っていないお天気のことを「晴れ」と呼ぶほど、晴れた日はとても貴重ですが、雲もなく晴れた冬空の日は、空気が澄んでたくさんの星々を見ることができます。 能登にいらした際には、ぜひ夜空を見上げてみていただければと思います。

もとやスーパーの決意と新たな挑戦

奥能登豪雨ですべてを失った「もとやスーパー」さんは、全国から駆けつけてくださったボランティアさんと、たくさんの方々からの応援・お力添えによって2024年11月に仮オープンし、2025年の11月で仮オープンから1年を迎えることができました。

能登半島地震の発災から2年となる2026年からは、本格オープンに向けた新たな挑戦がはじまります。

東北の復興視察を経て、「地域のDNAに根付いたものでないと人は来ない。自己実現の集合体が復興の本質だ」と強く感じたといいます。

民間が主導する災害復興活動の新拠点としての「MOTOYA Base」をつくることを決意した三代目社長の本谷一知さんは、12/12にクラウドファンディングをスタートさせました。

本谷一知さん「限界集落に外部から人が来て復興を手伝ってくれるような支援の形を、『支援循環事業』・『限界集落型モデル』と名付けました。日本にはこの奥能登以外にも、同様の課題を抱えている場所がたくさんあります。奥能登での取り組みがうまくいけば、同じようなやり方で、同様の課題を抱えている他の地域の復興や町おこしもできると思うのです。だとすれば、今やろうとしていることはそのモデルケースになるはずです。支援を循環させる文化に貢献する事業です。この国に今必要で非常に重要な事業だと思っています。責任感を持って取り組んでいます」

日本の地方創生のモデルなるような「民間の復興革命」という高い目標を持った、3か月間の挑戦です。みなさまの応援、復興への後押しを、引き続きどうかお願いいたします。

町野町曽々木地区の希望の灯りプロジェクト

2024年12月から、2025年3月まで実施されていたクラウドファンディング「崩落した奥能登の守り神「窓岩」を模したガス灯“希望の灯り”を設置したい！」では、みなさまのお陰で、手数料を除いた300万円が集まり、2026年2/1の能登半島地震の月命日に設置する運びとなりました。

しかし、クラウドファンディング開始時点では、クラウドファンディンからのみなさまからのご寄付と、地元のみなさまのご尽力で集まったご寄付で制作・設置をまかなえる予定でしたが、物価高等の影響もあり、50万円ほどの不足が判明いたしました。

他の災害と比較して、発災以降の物価高や原材料の高騰等が、復旧復興に大きな影響を及ぼしていることに、改めて気づかされます。

町野町の住民のみなさまだけでは、どうにも集めきることができず、たいへん心苦しく、お恥ずかしいお願いではございますが、今一度、みなさまからお力添えをお願い出来ればと、曽々木地区自治会では、引き続きご寄付を募られていらっしゃいます。

「令和6年1月1日の能登半島地震と9月21日の奥能登豪雨で無念の死を遂げた方々への追悼の灯りとしたい」

「地震と豪雨により大切な人を亡くしてしまった人、職や住む家を失い仮設住宅で暮らす人、やむを得ず能登を離れざるを得なくなった人、そんな厳しい状況のなかでも、諦めず前を向き、希望を持って生きていくための「標」（しるべ)としたい）」という切なる願いが込められたプロジェクトです。

「希望の灯り」が設置される窓岩ポケットパークは、曽々木大祭でもお馴染みの地元のみなさまにとって大切な場所です。 「窓岩」は、町野町が誇る絶景のひとつでした。

この場所に、未来を照らす希望の灯りをともすお手伝いをいただけますよう、どうかお願いいたします。

町野町仮設商店街「まちのテラス」

12/12、町野町粟蔵地区に完成した仮設商店街で、「奥野百貨店」さんが、「奥野健康館」としてプレオープンを迎えました。

能登半島地震以降、なりわいの再生のため各地に設けられた仮設商店街。能登半島地震と奥能登豪雨によって一年のうちに甚大な被害を二度も受けた町野町でも、行政やボランティアさんをはじめ、たくさんの方々のご尽力のおかげで待望のオープンの日を迎えることができました。

健康食品などを扱う奥野百貨店さんに続き、年内には、町野町広江地区にあった老舗和洋菓子屋の吉野屋さん、料理旅館の藤六さんがプレオープンを迎える予定で、準備が進められています。

仮設商店街「まちのテラス」は、2026年3月にはすべての店舗が営業を開始する予定です。

町野の銀座とよばれる町野町の中心部の粟蔵地区では、これまでに、粟倉医院さん、ガソリンスタンドENEOSさん、もとやスーパーさん、岡田百貨店さん、広江歯科さんがなりわいを再開しておりますが、仮設商店街の完成によって、さらに賑わいが戻ることを心待ちにしております。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで掲載しています。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。