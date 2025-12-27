だ、誰？ 活動当時の面影を見つけるのが難しい…「人生終わった」と語り自粛を経た元韓国アイドルの近況

ガールズグループAFTERSCHOOL出身のリジが、見違えるほど変化したビジュアルで注目を集めた。

【写真】リジ、顔変わった？「不気味」と困惑

活動の自粛期間を経て、見た目の印象も大きく変えたリジだ。

リジは12月25日、自身のSNSに「皆さん、メリークリスマス」というコメントとともに、短い動画と複数の写真を投稿した。公開された映像には、華やかに飾られたツリーの横でポーズを取るリジの姿が収められていた。

リジはツリーの横で唇を突き出してポーズを取り、笑顔を見せたほか、楽しそうにダンスをする場面もあった。

続けてリジは「メリークリスマス」と改めてあいさつし、「最近よく食べているので、少し太りました」と近況も明かした。鏡を使ってセルフィーを撮影したリジは、より一層はっきりとした目鼻立ちで、見違えるほど変化した姿を見せた。

相変わらずいたずらっぽく明るい雰囲気は変わらないものの、活動当時の面影を見つけるのは難しかった。

（写真＝リジInstagram）

さらにリジは、「今回のクリスマスはお母さんとお父さんと一緒で、より幸せ。お母さん、写真撮るの上手だね。とにかく皆さん、メリークリスマス。そして今年一年も本当にお疲れさまでした。来年はもっと良いことだけが訪れるよう、心から願っています。良い一日を過ごしてください」とメッセージを伝えた。今回の写真は、リジの母親が直接撮影したものとみられる。

愛らしいボブヘアに変身したリジは、小さな顔に大きな目、通った鼻立ちで人形のようなビジュアルを完成させていた。頬にハートを作るポーズで明るく笑い、ワイングラスを手に喜ぶ姿も見せた。明るく愛らしい雰囲気はそのままに、変化したビジュアルで新たな魅力を演出しているリジだった。

2018年にAFTERSCHOOLを脱退したリジは、音楽、バラエティ、演技活動を並行し、多くの愛を受けてきたが、2021年に飲酒運転による追突事故で物議を醸し、活動を中断した。

（写真提供＝OSEN）AFTERSCHOOL時代のリジ

幸い人命の被害はなかったが、リジは事故後に行ったライブ配信で、「人生が終わった」と嗚咽したこともあった。最終的に罰金1500万ウォン（約150万円）を言い渡され、自粛期間を過ごした。

現在、リジは自粛を終えており、今年5月には東京でソロファンミーティングも開催している。

また最近、同じくAFTERSCHOOL出身のジョンアのYouTubeチャンネルに出演し、飲酒運転問題について「その出来事は本当に起きてはならないことで、どんな弁解の余地もない。明らかに私の過ちであり、そのことで被害を受けた運転手の方や、私を愛してくれた方々に本当に申し訳ない」と心境を語った。

◇リジ（Lizzy）プロフィール

1992年7月31日生まれ。本名パク・スヨン。2009年に結成されたガールズグループAFTERSCHOOLの新メンバーとして、2010年3月にデビュー。ナナやレイナと共に、ユニットORANGE CARAMELのメンバーとしても活躍した。2018年5月にグループを卒業し、その後は女優としても活動している。2021年5月、ソウル市内で酒に酔って車を運転し、前方を走行していたタクシーに追突する事故を起こした。同年10月、罰金1500万ウォン（約150万円）を言い渡された。