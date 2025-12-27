クリスマスに行きたい「長野県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「白樺湖周遊道路」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。白銀に染まる山々や湖のきらめき、澄んだ空気の中で広がる大自然の景色をドライブで楽しめば、クリスマスの思い出がより一層特別なものになるでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「長野県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「湖とともに記念撮影したいです」（50代女性／和歌山県）、「湖周辺で散策や、ドライブが風が気持ちよさそう。標高が高いので空気がよいから」（30代女性／愛知県）、「白樺湖周遊道路は、湖畔イルミと雪景色が可愛く、カフェ立ち寄りも楽しめます」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本屈指の雪景色ドライブができそうだから」（40代男性／福岡県）、「晴れた日には富士山なども見ることができそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「高原の広大な景色と冬の星空が魅力で、クリスマスに幻想的な雰囲気を楽しめるから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：白樺湖周遊道路／34票2位は「白樺湖周遊道路」でした。標高1400メートルに位置する白樺湖は、冬には一面の銀世界となり、湖と周囲の山々が織りなす幻想的な景観が広がります。クリスマスシーズンには静けさと透明感に包まれた空気の中、ドライブで湖畔を巡ることで心温まるひとときを過ごせます。
1位：ビーナスライン（美ヶ原高原〜霧ヶ峰〜白樺湖）／98票1位は「ビーナスライン（美ヶ原高原〜霧ヶ峰〜白樺湖）」でした。全長76kmにもわたる長野県屈指の絶景ドライブルートで、冬の時期には雪をまとった山々と青空のコントラストが美しく、霧ヶ峰や美ヶ原の大自然を一望できます。空気が澄みきったクリスマスのドライブにぴったりなロマンチックな道として、圧倒的な支持を集めました。
