カップルで行きたいと思う「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「グランテラス筑西」を抑えた1位は？【2025年調査】
キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「茨城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「イルミネーションがキレイらしいので、二人で見たいため」（30代女性／栃木県）、「広い敷地に芝生やウッドデッキがあり、 人が多くても不思議と窮屈さを感じません。ベンチに座って話したり、軽く散策したりと、 自然体で過ごせるデート空間です」（50代男性／東京都）、「広くてバンドなどイベントをよくやっています。スタバもあるのでおすすめです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「好きな具材を選んで作る『味勝手丼』が人気。二人で相談しながら豪華な海鮮丼を完成させる体験が楽しい」（30代男性／滋賀県）、「近くでネモフィラも見れて、そこから海鮮丼を食べに来てます。新鮮でとにかく美味しいです」（30代男性／神奈川県）、「海鮮の浜焼きや味勝手丼など楽しみながら食べられるグルメが多いのでカップル向き」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：グランテラス筑西（筑西市）／39票2位にランクインしたのは、筑西市にある「グランテラス筑西」です。北関東最大級の広さを誇る「複合型ハイブリッド道の駅」で、その充実ぶりはもはや一つの街のよう。筑波山を望む開放的な芝生広場をはじめ、スターバックスコーヒーや100種類以上のパンが並ぶベーカリー、さらにはイチゴ狩り体験やBBQ施設までそろっています。夜には建物がライトアップされることもあり、ロマンチックな雰囲気も演出。一日中飽きることなく過ごせるデートのメイン目的地となるスポットです。
1位：日立おさかなセンター（日立市）／73票1位に輝いたのは、日立市にある「日立おさかなセンター」でした。日立港のすぐそばに位置し、市場のような活気あふれる雰囲気が魅力の道の駅です。絶大な人気を誇るのが、自分の好きなネタを好きなだけ選んで作るオリジナル海鮮丼「味勝手丼（みがってどん）」。ネタを選びながら2人で盛り付けを考える時間は、楽しい思い出になること間違いなしです。また、新鮮な魚介をその場で焼いて食べる「浜焼き」も体験でき、ライブ感たっぷりのランチが楽しめます。海の風を感じながら、茨城ならではの絶品グルメを堪能できる、満足度の高い目的地です。
