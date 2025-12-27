俳優の藤木直人が２７日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。

藤木は今月１４日午前５時（現地時間）にスタートした「ＪＡＬホノルルマラソン２０２５」で人生で初めてのフルマラソンへ挑戦し４時間２３分１６秒で完走した。

番組では特別企画で藤木の挑戦に密着した特集を放送した。初挑戦では、２８キロ地点を過ぎたころに突如足が止まり、スタート直後から足の付け根に違和感があり思うように動かなくなった。この時、藤木は「足動かん…マラソンって大変だね」と明かし「１回止まるともう動けない」とうめいた。

それでも沿道の女性から冷凍のブドウの差し入れを受け感謝すると走り出し、３８キロからは「気力との戦い」と振り返り、最後の後の力を振り絞りラストスパートでゴールした。このＶＴＲにスタジオは拍手がわき起こった。

ゴール直後に藤木は「何とか無事走りきりました」と明かし「何とか５時間切ったんで、やったぞ」とガッツポーズを見せたが「二度と走りません」と笑顔を浮かべていた。

スタジオで藤木は「長い長い道のりでしたよ」と振り返った。ＭＣで俳優の松下奈緒から苦しい状況を立て直したのは「どうやって負けないっていう…気持ちを？」と尋ねると「負けそうですよ。だけど番組で密着してくれているから、やめるわけにはいかない」と明かすとスタジオは笑いに包まれていた。