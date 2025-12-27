『絶対べチャッとならない王道肉野菜炒め』の奥義は…あえての強火で１分蒸し焼き⁉

ちゃちゃっとできて肉も野菜もとれる、バランスの良い主菜『野菜炒め』。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふだんのおかずとして食卓登場頻度は高めですが、「毎回でき上がりが違う……」「べちゃっとしてておいしくない」「野菜をシャキッとさせようと炒め時間を短くしたら、生焼けに」なんて、失敗したことがある人も多いのでは。
そんな「野菜炒めって、なんかうまくいかない」を解決するコツがあります！

【必ずおいしく！ のコツ】

「強火で1分蒸し焼き」が野菜をシャキッと仕上げる最大の秘訣！

野菜に火を通す時間が長くなればなるほど、ベチャッとした残念な炒めものに……。強火で蒸し焼きにすると火の通りがほどよく、水けが出やすい葉野菜もシャキッと食感のまま。野菜炒めといえど、炒める時間は短くていいんです。

『野菜炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g
キャベツの葉……3枚（約150g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
にんじん……3cm（約40g）
もやし（根切りタイプ）……1/2袋（約100g）
サラダ油……大さじ1/2
塩……小さじ1/3
こしょう……少々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうゆ……各小さじ1/2

作り方

（1）

キャベツはしんを切り取り、しんは薄切りに、葉は4〜5cm四方のざく切りにする。玉ねぎは縦に幅6〜7mmに切る。にんじんは皮をむき、縦に幅1cmに切ってから、さらに縦に薄切りにする（短冊切り）。

（2）

豚肉は大きければ、長さ4〜5cmに切る。豚肉はこま切れ肉でOK！ サイズがバラバラの場合があるので、そろえておくと良い。

（3）

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、玉ねぎを加えて1分ほど炒め、塩、こしょうをふる。

（4）

にんじん、キャベツ、もやしを順に広げ入れ、ふたをして強火で1分蒸し焼きにする。

（5）

ふたを取り、水けをとばしながら2分ほど炒める。鶏ガラスープの素、しょうゆを加えてさっと炒め合わせる。すぐに器に盛り、水けが出てきてしまう前にいただく。

炒めるのは、豚肉、玉ねぎと、蒸し焼きにして出てきた水分をとばすときだけ。このポイントさえ守れば、家庭でもおいしい野菜炒めができますよ！

『オレンジページ』2026年1月17日号より）

