『絶対べチャッとならない王道肉野菜炒め』の奥義は…あえての強火で１分蒸し焼き⁉

ちゃちゃっとできて肉も野菜もとれる、バランスの良い主菜『野菜炒め』。 ふだんのおかずとして食卓登場頻度は高めですが、「毎回でき上がりが違う……」「べちゃっとしてておいしくない」「野菜をシャキッとさせようと炒め時間を短くしたら、生焼けに」なんて、失敗したことがある人も多いのでは。

そんな「野菜炒めって、なんかうまくいかない」を解決するコツがあります！

【必ずおいしく！ のコツ】

「強火で1分蒸し焼き」が野菜をシャキッと仕上げる最大の秘訣！

野菜に火を通す時間が長くなればなるほど、ベチャッとした残念な炒めものに……。強火で蒸し焼きにすると火の通りがほどよく、水けが出やすい葉野菜もシャキッと食感のまま。野菜炒めといえど、炒める時間は短くていいんです。

『野菜炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……150g

キャベツの葉……3枚（約150g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんじん……3cm（約40g）

もやし（根切りタイプ）……1/2袋（約100g）

サラダ油……大さじ1/2

塩……小さじ1/3

こしょう……少々 鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2 しょうゆ……各小さじ1/2

作り方

（1） キャベツはしんを切り取り、しんは薄切りに、葉は4〜5cm四方のざく切りにする。玉ねぎは縦に幅6〜7mmに切る。にんじんは皮をむき、縦に幅1cmに切ってから、さらに縦に薄切りにする（短冊切り）。

（2） 豚肉は大きければ、長さ4〜5cmに切る。豚肉はこま切れ肉でOK！ サイズがバラバラの場合があるので、そろえておくと良い。

（3） フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、玉ねぎを加えて1分ほど炒め、塩、こしょうをふる。

（4） にんじん、キャベツ、もやしを順に広げ入れ、ふたをして強火で1分蒸し焼きにする。

（5） ふたを取り、水けをとばしながら2分ほど炒める。鶏ガラスープの素、しょうゆを加えてさっと炒め合わせる。すぐに器に盛り、水けが出てきてしまう前にいただく。

『野菜炒め』人気レシピ3選

重信 初江 2#炒めもの#主菜 豚肉とねぎのミント炒め315kcal2#炒めもの#主菜

コウ ケンテツ 5#醤油パスタ#主食 肉野菜炒めスパゲティ486kcal約280円5#醤油パスタ#主食

瀬尾 幸子 0#炒めもの#主菜 ベトナム風野菜炒め20分526kcal約290円0#炒めもの#主菜

豚こま切れ肉を使ったおすすめレシピ

Mizuki 7#鍋もの#主菜 豚こまキャベツのもつ鍋風20分333kcal約400円7#鍋もの#主菜

市瀬 悦子 3#サラダ#主菜 カリカリ豚と白菜のおかずサラダ15分300kcal約320円3#サラダ#主菜

小林 まさみ 10#蒸しもの#主菜 豚こまとねぎの中華蒸し20分294kcal約510円10#蒸しもの#主菜

キャベツの葉を使ったおすすめレシピ

大島 菊枝 6#野菜料理#副菜 キャベツのガーリックオイル漬け58kcal約20円6#野菜料理#副菜

武蔵 裕子 38#ロールキャベツ#主菜 ロールキャベツ256kcal約110円38#ロールキャベツ#主菜