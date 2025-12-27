´ØÀ¾»äÅ´¤ÎÍº¡¢¥Þ¥ë¡¼¥ó¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´ØÅì¤ÇÃÎ¤ë¡¡¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç´ë²èÅ¸¡Ö¾®ÅÄµÞ¤ÈºåµÞ¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Á´¹ñ¤Ë200¼Ò¡Ê¼Ô¡Ë°Ê¾å¤¢¤ëÅ´µ°Æ»»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡©¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÅ´Æ»¤Î°ì¤Ä¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ºåµÞÅÅÅ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤òµ¯ÅÀ¤ËµþÅÔ¡¢ÊõÄÍ¡¢¿À¸Í¤Î£³Êý¸þ¤ËÏ©Àþ¤ò»ý¤ÄºåµÞ¡¢ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÄ´ºº¤Î¶á¹ÙÅ´Æ»ÉôÌç¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç16Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡£¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï¢ÁÛ¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¡¼¥ó¡×¤È½ÐÂê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡ÖºåµÞÅÅ¼Ö¡×¤È¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âà¥Þ¥ë¡¼¥ó°¦¹¥²Èá¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±èÀþ³°¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÌÀ¤«¤»¤ë¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê±£¤ìºåµÞ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Î¯°û¡Ê¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡Ë¤ò²¼¤²¤ëµ¡²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÅÄµÞ³¤Ï·Ì¾±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢2025Ç¯12·î£³Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²èÅ¸¡ÖTimeless ¡õ Graceful¡Á¾®ÅÄµÞ¤ÈºåµÞ¡¢ÅÁÅý¤ÈÍ¥²í¤µ¤ÎËÜ¼Á¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶´¤ó¤À2026Ç¯£²·î£²Æü¤Þ¤Ç¡¢ÈëÂ¢ÌÏ·¿¤äÂ¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤ÇºåµÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²èÅ¸¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê12·î£¶¡Á£·Æü¡Ë¤Ç¡¢ºåµÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ£ÅÄ²íÇ·¤µ¤ó¡£ºåµÞ¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛºåµÞÅÅ¼Ö¥Õ¥¡¥óÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤ÇºåµÞÅÅ¼Ö´Û¤Î´ÛÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤ÏÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤òºÆ¹½À®¡£Á°¿È¤Î°ì¤Ä¡¢1907Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌ§ÌÌÍÇÏÅÅµ¤µ°Æ»¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÎ¬»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀµÞ¹Ô¤È¿·µþºå¤Î£²·ÏÅý¤¬¥ë¡¼¥Ä
ºåµÞÅÅÅ´¤Î·ÏÉè¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤¿¤É¤ì¤ÐËÜ¥³¥é¥à²¿ËÜÊ¬¤â¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÄ¶Î¬»Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÌ§ÌÌÍÇÏÅÅµ¤µ°Æ»¢ªºå¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¡×¤È¡¢¡ÖËÌÂçºåÅÅµ¤Å´Æ»¢ª¿·µþºåÅ´Æ»¢ªµþºåÅÅµ¤Å´Æ»¡ÊÀèÂå¡Ë¡×¤Î£²·ÏÅý¡£ºå¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¤Ï¸½ºß¤Î¼ç¤Ë¿À¸ÍÀþ¤ÈÊõÄÍÀþ¡¢¿·µþºåÅ´Æ»¤ÏÆ±¤¸¤¯µþÅÔÀþ¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï1943Ç¯¤ËÀï»þÅý¹ç¡¢µþºå¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþºå¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¤Ï1973Ç¯¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿ºåµÞ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¸µ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ðµþºå¿ÀµÞ¹ÔÅÅÅ´¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¤Î³«¶È¤Ï1920Ç¯¤ÎÇßÅÄ¡Á¾åÅû°æ¡Ê¿À¸Í»ÔÆâ¤Î±Ø¤Ç¸½ºß¤ÏÇÑ»ß¡Ë¡£1889Ç¯¤Î¹ñÅ´¡ÊÁ°¿È¤ÎÅ´Æ»±¡¤Ê¤É¡ËÅì³¤Æ»Àþ¡¢1905Ç¯¤Îºå¿À¤ËÈæ¤Ù¸åÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹ñÅ´¤äºå¿À¤È¤Î°ã¤¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¡ØµÞ¹Ô¡Ù¤ò´§¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºåµÞ¤ÎÌ¾¼Ö£³Áª¡¡Ö600·Ï¡×
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏºåµÞ¤ÎÎòÂå¥¹¥¿¡¼¼ÖÎ¾¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é£³Áª¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï1926Ç¯À½¤Î600·ÏÅÅ¼Ö¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅªÁ´¹ÝÀ½ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Îºå¿ÀµÞ¹Ô¡¢Âçºå»ÔÆâ¹â²Í²½¤Ê¤É¤Î´°À®¤òµ¡¤Ë¶áÂåÅª¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½ÅÅ¼Ö¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤¬¿¼¤¯¡¢¼ÖÂÎ¤Ï¥ê¥Ù¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¤ÎÌµ¹ü¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÏÅ´Æ»¶áÂå²½¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¸½ºß¤ÎÀîºê¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ëÀîºêÂ¤Á¥¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¤ËÆ±·Á¼Ö¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤Ï£²Î¾¸ÇÄêÊÔÀ®¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¡¢1975Ç¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾¼Ö£³Áª¢¡Ö100¡ÊP-6¡Ë·Ï¡×
ºåµÞ»Ë¤ÇÀâÌÀÉÔÍ×¤ÎÌ¾¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ð¤ê100·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£ÊÌÌ¾¡ÖP-6¡×¤Ç¡¢¿·µþºå»þÂå¤Î·Á¼°Ì¾¡££²¥É¥¢¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤ÇÂçºå¤ÈµþÅÔ¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
1927Ç¯¤«¤éÊ£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢VIPÍÑµ®ÉÐ¼Ö¤ò´Þ¤á73Î¾¤òÀ½ºî¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ä²°º¬¥«¡¼¥Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤Î¸¦µæºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
à100·ÏÅÁÀâá¤¬¡¢Âç»³ºêÉÕ¶á¡ÊµþÅÔÉÜÂç»³ºêÄ®¡Ë¤ÎºåµÞµþÅÔÀþ¤È¹ñÅ´Åì³¤Æ»Àþ¤ÎÊÂÁö¶è´Ö¡£100·Ï¤ÏÎÏÁö¤¹¤ë¹ñÅ´¤ÎSLÆÃµÞ¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¡Ö´ØÀ¾¤ËºåµÞ¤¢¤ê¡×¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºåµÞÈëÂ¢¤ÎÌÏ·¿¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙÉô¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¼Ö£³Áª£¡Ö2800·Ï¤È6300·Ï¡×
£³ÁªÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï2800·Ï¤È¸å·Ñ¤Î6300·Ï¡£2800·Ï¤Ï1964Ç¯¡¢µþÅÔÀþ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²¥É¥¢¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¼Ö¡£Â¦ÌÌÁë¤ò£²¸Ä¤º¤Ä¤Þ¤È¤á¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¯¤Ï¼ÖÂÎÃæ±û¤Ë¥É¥¢¤òÁýÀß¤·¤Æ°ìÈÌÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¡£2001Ç¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
2800·Ï¤Î¸å·Ñ¡¢6300·Ï¤Ï1975Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¤Û¤ÜÆ±·Á¤ÎÁýÈ÷¼Ö¡¢6330·Á¤â1983Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Áõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼ÖÂÎ¾åÉô¤Î¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡£°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÀþ¤ÎÂåÉ½¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÏÍò»³Àþ¤Ë°ÜÆ°¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢£¶Î¾£±ÊÔÀ®¤¬´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Öµþ¤È¤ì¤¤¤ó¡×¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç2800·Ï¤È6300·Ï¤Î°ã¤¤¡¢2800·Ï¤ÏÃ¼Éô¤«¤éÁë£²ËçÊ¬Ãæ±û´ó¤ê¤Ë¥É¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢6300·Ï¤Ï¼ÖÂÎÃ¼Éô¤¬¥É¥¢¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡ÊÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢6300·Ï¤Ï¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÄÌ¶Ð£³¥É¥¢¼Ö¤Ø¤Î²þÂ¤¤¬Æñ¤·¤¯¡¢£²¥É¥¢¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸å·Ñ¤Ç2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2300·Ï¡Ê£²ÂåÌÜ¡Ë¤Ï£³¥É¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ï¥»¥ß¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Ç´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÊª¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¤Æ¡×
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛºåµÞÅÅ¼Ö¥Õ¥¡¥óÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡£¸½Ìò¤ÎºåµÞ¼Ò°÷¤Ç¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëºåµÞÅÅ¼Ö´Û¤Î´ÛÄ¹¤Ç¤¹¡£ºåµÞ¤Ë¤Ï1987Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£±Ø¡¢¼Ö¾¸¡¢±¿Å¾»Î¤ò·Ð¤Æ´ë²èÎó¼Ö¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºåµÞÅÅ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢YouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛºåµÞÅÅ¼Ö¥Õ¥¡¥óÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ºåµÞ°Ê³°¤Ë¤âÀÅ²¬¸©¤ÎÂç°æÀîïÄÆ»¤äÌ¾ÌçÅ´Æ»ÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥«¥Ä¥ß¤ÎË¬Ìäµ¤Ê¤ÉÏÃÂêËþºÜ¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥Ê¥¤¥¹¥È¡¼¥¯¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¿¼¤¤Å´Æ»°¦¡¦ºåµÞ°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±£±·î10¡Á11Æü¤Ë´ÛÆâ¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ê¥ª¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤â¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºåµÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒËÜÊª¤ÎºåµÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
