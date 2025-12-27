Snow Manが公式Xを更新し、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演4daysを完走したことを報告。ステージ写真とともに、熱気あふれる公演の様子が伝えられ、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

Snow Man ターコイズ衣装の東京ドーム公演オフショット（全2枚）／スケール感あふれるステージショット

■東京ドーム4daysを走り抜けたSnow Man

投稿では「東京ドーム4days有難うございました」と感謝の言葉を添え、ステージ上でのライブカットや、会場全体を見渡す写真を公開。巨大なドームを埋め尽くすペンライトの海に、ダイナミックなレーザー演出が重なり、スケール感あふれる光景が広がっている。堂々とステージに立つ9人の姿からは、圧倒的な存在感も感じられる。

■ターコイズブルー基調の衣装でのお茶目ショットも

メンバーは、きらびやかなターコイズブルーの衣装を身にまとって登場。刺繍や装飾が施されたロングジャケットやベスト、ブーツスタイルまで細部に統一感があり、9人が横一列に並ぶ姿からは、個性が際立ちつつも、チームの一体感が伝わってくる。

Snow Manはライブ後、『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に出演。会場となる幕張メッセへ移動するため、「幕張へ行ってきMAX」とつづり、走るようなポーズをきめたお茶目な1枚も投稿された。大舞台を走り抜けた達成感が、表情からも伝わってくる。

SNSでは「東京ドーム4daysお疲れさま」「幸せな時間をありがとう」「衣装かっこよすぎる」「9人並ぶとオーラがすごい」「ドームの景色が綺麗すぎる」「最高の写真」「このポーズのアクスタ欲しい」「かわいい～」「さっくん浮いてる？」といった声が相次いでいる。

■Snow Manターコイズ衣装の集合ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/