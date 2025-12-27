社会現象を巻き起こしたオーディション企画「タイプロ」で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が今年6月、自分たちのグループを作るべく立ち上がった！

約半年間にわたり彼らにカメラが密着、その模様を「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」として日本テレビ 日曜日の「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分）内で放送中（※一部地域を除く/全6回）。Huluでは、Hulu完全版（全10話）を独占配信中。西山と前田による新グループ・TAGRIGHT結成に至る軌跡を追う。

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。

timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）を通して出会った西山と前田が、惜しくも同じ5次審査で落選するも「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がったのが今年6月。約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5名の最終候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）と共に合宿に挑んだ様子などをこれまで日本テレビ系「シューイチ」およびHuluでは放送・配信してきた。

5名の候補者も、数えきれないほどのオーディションに落選し続けたり、一度は「アーティストとしてデビューする」という夢を叶えるもグループ解散などの理由から厳しい現実に突き落とされ苦悩するなど、それぞれ重ねてきたカタチや大きさは違えど様々な挫折を経験してきた。「これが最後」という思いでアーティストになるという夢に、今持っている全てを注ぎ込みながら挑む彼らの熱い姿は、視聴者から大きな話題と共感を集めている。

先んじて決まっている新グループ名・TAGRIGHT（読み：タグライト）には、「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山と前田の願いが込められており、候補者の誰がメンバーになっても、それぞれの個性が正しいことを今後証明していくグループになる予定だ。

そして明日12月28日（日）の「シューイチ」では、約半年にわたり西山と前田が挑んだ、新グループ結成に向けたプロジェクトの最終地点、TAGRIGHT結成の様子をついに放送。さらに、「シューイチ」のスタジオにTAGRIGHTメンバーが生出演予定！

Huluでは「シューイチ」放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信。地上波放送に入りきらなかった、メンバー決定に至るまでの西山と前田の葛藤はもちろん、メンバー決定を告げる様子にカメラが完全密着！

【西山智樹プロフィール】

2000年2月23日生まれ、東京都出身。大学卒業後レコード会社に就職するも、アーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加するも落選。アーティストへの夢を追いかけダンスインストラクターとして活動する中、「timelesz project‐AUDITION‐」に参加、透明感のある歌声とR&Bを得意とする表現力・色気のあるダンスで注目を集めた。

【前田大輔プロフィール】

2000年8月30日生まれ、富山県出身。高校生の頃にダンスに興味を持ち、韓国の大手事務所に練習生として所属するも、契約が終了。その後、BMSG主催のボーイズグループオーディション「MISSIONｘ2」に参加するも合宿一次審査で落選。ダンスや歌を練習し続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い、「timelesz project‐AUDITION‐」に参加。長い手足を活かしたダイナミックなダンスや、明るくユーモアあふれる性格で、多くのファンを魅了した。

【候補者プロフィール】

名前：今井魁里（いまいかいり）

生年月日：2003年2月24日

出身地：大阪府

趣味／特技：サウナ、ランニング、猫

名前：岸波志音（きしなみしおん）

生年月日：2003年10月15日

出身地：千葉県

趣味／特技：一日中犬と遊ぶこと、ピアノ、水泳、ライフセービング

名前：ジェイ

生年月日：2005年2月28日

出身地：アメリカ・サウスカロライナ州

趣味／特技：テニス、サウナ、筋トレ

名前：若松世真（わかまつせいま）

生年月日：2003年12月25日

出身地：岐阜県

趣味／特技：サウナ、野球

名前：小林大悟（こばやしだいご）

生年月日：2002年1月21日

出身地：東京都

趣味／特技：散歩、オムライス、テニス

【「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」概要】

地上波放送

・放送：日本テレビ系「シューイチ」 内

・次回放送：2025年12月28日（日）あさ9時55分〜 ※一部地域を除く

・放送回数：全6回

※シューイチ（日曜）での放送となります。生放送番組のため、放送内容が急遽変更になる場合がございます。

オンライン動画配信

≪Hulu≫

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版独占配信（全10話）

・配信日時：毎週日曜 あさ10時25分〜最新エピソードを独占配信 第8話（2026年1月25日配信予定）以降は、毎週日曜0時（土曜24時）〜独占配信予定

※シューイチ（日曜）の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合がございます。

※1月4日（日）は「シューイチ」放送休止のため、新エピソードの放送・配信はございません。

https://www.hulu.jp/tagright