この記事をまとめると ■スズキが東京オートサロン2026への出展概要を発表した ■「Life with Adventure」をテーマに冒険心を刺激する世界観をブース全体で表現 ■『モンスターハンター』コラボ車両を中心に市販車とカスタム提案を幅広く展開

スズキの遊び心が幕張に集結

スズキが、2026年1月9日から11日まで千葉県・幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展する内容を発表した。

今回の出展は「Life with Adventure」をテーマとし、来場者の冒険心を刺激する展示構成とすることを狙いとしている。出品車両は参考出品車5台を含む全9台。その中心となるのはやはり、株式会社カプコンとコラボレーションし、大人気ゲーム『モンスターハンター』シリーズをモチーフに仕立てた「MONSTER HUNTER WILDS Edition」モデルだろう。

ベースとなるのは、四輪ではジムニーノマド、二輪ではDR-Z4S。ジムニーノマドでは、ゲーム内の世界観を実車に投影し、広大な砂原を駆け抜ける冒険シーンを想起させるグラフィックと、悪路走破性と快適な居住性を両立させた仕様となっている。一方のDR-Z4Sは、ゲーム内に登場する移動手段や相棒をモチーフにし、冒険のワクワク感を体現したデザインとなる。

ほかにも、趣味としてのアウトドアシーンを想定し、登場したばかりの新型クロスビーを早速カスタマイズした「Nature Photographer」や、エブリイワゴンをベースに週末の外遊びをテーマにした「WANPAKU RIDER」、仕事にも遊びにも対応するベースとしてのスーパーキャリイの可能性を求めた「WORK & PLAY PRO」といった、ワクワクする参考出品車が並ぶ。

また、スズキレーシングチーム「AutoLabo」が2025年のスーパー耐久シリーズに参戦した際に使用した「スイフトスポーツ スーパー耐久レース仕様」も参考展示されるとともに、会期中の特定日にはドライバーや開発担当とのトークショーが予定されている。

市販車については、新型クロスビーおよび軽トラックの新型スーパーキャリイ」（いずれも用品装着車）、二輪車ではGSX-8TTなども展示され、幅広いラインアップでスズキのモビリティ価値を訴求する内容となる。『モンスターハンター』とのコラボ商品をはじめとしたスズキスペシャルグッズも多数用意されるとのことなので、こちらも要チェックだ。