モデルでタレントのアンミカ（53）が27日までに自身のインスタグラムを更新。共演女優との2ショットをアップした。

「テレビ朝日（全国）【100年先も残したい昭和の名曲】では、聞くと思い出の引き出しが開く、人生に寄り添ってくれた名曲の数々を、懐かしの貴重な映像と共にお届け」と書き出したアンミカ。「この番組を見た後は、1人でカラオケに5時間ほど行ってしまいます」と振り返った。

「憧れの天海祐希さんとご一緒し、歌や人生の思い出をお伺いいたしました」として、女優・天海祐希との2ショットをアップ。「気楽に応じて下さり、ざっくばらんとした気さくなお人柄に、益々大好きになりました」とつづり「“何か近いものを感じる！”と言って下さり、感激すぎました」とした。

ファンからは「大好きです」「お二人ともお綺麗」「姉妹みたい」「カッコいい」「お近いものを感じますね！」「おふたりからパワーが伝わってきます！」「アンミカさんと天海祐希さんが出てるので、2倍楽しかったです」「アンミカさんと天海祐希さんは、私の憧れの方」などのコメントが寄せられた。