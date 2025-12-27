まろやかなバター香る“東京ドーム型”のアップルパイ‐2026年1月1日から販売開始
東京ドームホテルは、ホテルのスイーツを監修するシェフ ド パティシエ 長島健二氏が手がける「ドーム・ド・ポム(Dome de Pommes)」を、2026年1月1日より販売開始する。
ピースケーキで販売中のアップルパイが、東京ドームに見立てたホールケーキの定番商品に。アップルパイに適しているとされる「紅玉」、シャキシャキした食感、甘みと酸味のバランスが良く果汁が豊富な「ふじ」の2種類の林檎のコンポートと国産バター香るパイ生地の間に、スポンジ生地を敷いて焼き上げた。スポンジ生地が林檎の豊かな風味と香りを吸い上げ、パイ全体がサクサク食感に香り高く仕上がった。
予約制で、引き渡し3日前の12:00までに要予約。サイズは4〜6号。4号：直径12cm(4,000円)、5号：直径15cm(5,000円)、6号：直径18cm(6,200円)。
