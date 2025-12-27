【2025年スポーツ界 書けなかった話】

【書けなかった話】プロスカウトも把握 高校球界で横行するサイン盗みの実情

今年6月に相撲協会を退職した元横綱白鵬（40）。協会内では「我慢していれば……」の声があるという。

昨年2月、自身と弟子の不祥事により、師匠を務めていた宮城野部屋が一時閉鎖。伊勢ケ浜部屋預かりのまま1年経っても復興されず、犬猿の仲と言われる元横綱照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）の下につかされることに堪忍袋の緒が切れて退職に至った……というのが大筋だ。

しかし、ある角界OBは「協会は２年間のみそぎを経た上で、宮城野部屋の再興を本気で考えていましたよ」と、こう続ける。

「かつて不祥事で一時閉鎖、北の湖部屋預かりとなった木瀬部屋は2年で復興。相撲協会はとにかく前例主義ですからね。最低でもそこまで我慢すれば許さざるを得ない。逆に復興を許さないと、それが“前例”となってしまう。弟子の不祥事は、親方衆にとっても明日は我が身ですから」

とはいえ、白鵬が協会内で煙たがられていたのは事実。現役時代からやりたい放題で、親方になる際は「協会のルールから逸脱しない」などと誓約書まで書かされた。

「白鵬はかつて自身への風当たりが強いことについて、『肌の色は関係ない。土俵に向かい、マゲを結ってるならみんな日本の魂。同じ人間です』と差別をほのめかしていたが、日本文化や相撲文化の無理解、うわべだけ取り繕う姿が嫌われていただけです。協会が本気で白鵬を排除しようと思っていたら、なんのかんのと難癖をつけ、『指導者の資格なし』とすることもできた。伊勢ケ浜部屋預かりになってからは、師匠（元横綱旭富士、現宮城野親方）が毎月、協会にレポートを提出。そこには『日々マジメに業務をこなし、弟子への指導も丁寧にやっている』と書かれていたようで、執行部も『ちゃんと反省しているなら……』と好意的に受け止めていた」（同）

返す返すも短慮だったと言うほかない。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで年末恒例の「スポーツ界 書けなかった話」。本年も選りすぐりのネタを用意している。本記事下部の関連記事から要チェックだ。