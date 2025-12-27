【2025年スポーツ界 書けなかった話】

今夏、関東圏の地方大会で複数の関係者が首をかしげる場面があった。

甲子園経験校同士が顔を合わせた注目の一戦。僅差でリードしていた学校の捕手の動きに違和感を覚えたというのだ。

捕手がミットを構えてから、投手が投げる瞬間に小刻みにジャンプ。その瞬間、捕手はミットを動かす。そうした動作が何度も繰り返された。

試合後、捕手に話を聞くと、「サイン盗み対策です。相手は確実にやっていました」とキッパリ。

甲子園出場経験のある監督がこう明かす。

「サイン盗みは相変わらず、当たり前のように横行しています。塁上のランナーだけでなく、一塁や三塁のランナーコーチまで加担するケースも珍しくない。つまり、選手個人の判断ではなく、指導者ぐるみです。1球ごとにコースだけでなく、球種まで盗むチームもある。その観察眼には思わず舌を巻くほどです(苦笑）。甲子園だって例外じゃありませんよ」

プロスカウトも、サイン盗みの実態は把握している。

「あくまで私の場合ですが、サイン盗みはチームの方針だろうから、やっている選手そのものの評価を下げることはしません。ただし、盗まれた側のバッテリーに関しては対応次第でプラス評価を付ける場合もあります。対戦相手の“陽動作戦”に対して、冷静かつ適切な対応ができるのは、野球選手としてはプラス材料ですから」（パ球団スカウト）

バッテリーの挙動、走者やランナーコーチに着目すれば、高校野球をより深彫りできるだろう。

◇ ◇ ◇

