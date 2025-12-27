【経済ニュースの核心】

金融庁は12月19日、地方銀行など地域金融機関の機能強化を促す「地域金融力強化プラン」を発表した。金利上昇や人口減少といった経済環境の変化に対応するため、地域金融機関の基盤強化を通じて地方経済を下支えするのが狙いだ。同庁は金融機能強化法の改正案をまとめ、年明けの通常国会への提出を目指す。

「地域金融力強化プランの肝は、再編時に利用できる資金交付金制度の拡充を通じて、業態を超えた再編を促していることにある」（金融庁関係者）とされる。

2026年3月末までとされている交付金の申請期限を31年3月末まで延長するほか、交付金額を現行の30億円から50億円に引き上げる。さらに、地銀と信金・信組など業態を超えて再編する場合、さらに25億円を上乗せし、75億円を支給する。

この資金交付制度は、21年にできた比較的新しい制度だ。

「これまでに合併・経営統合を伴う7件の実施計画が認定されている。人口減少などにより金融サービスの持続的提供が困難となるなどの恐れがある地域金融機関等の経営基盤の強化に寄与してきた」（金融庁）という。

原資は、過去に公的資金を受け入れた金融機関が国に払った配当金や剰余金だ。

「税金が原資ではなく、公的資金とは異なり返済義務がない補助金の位置付け」（金融庁関係者）

つまり、「公的資金ではない補助金を手厚く支給しますから、どうぞ地域金融機関のみなさんは積極的に再編に打って出てくださいということだ」（地銀関係者）と受け止められている。

特に金融庁が進めたいのは、地銀と信金・信組といった「業態を超えた再編」だ。業態間を超えて再編した場合の交付金の上限を75億円まで引き上げるのはそのためとみられている。

その念頭にあるのは、「金融機関の合併及び転換に関する法律」（合転法）の活用だ。同法は、銀行と協同組織金融機関との合併や、協同組織金融機関から銀行への転換を行う場合の手続きなどを定めている。

過去には1989年に相互銀行が普通銀行に一斉転換したほか、91年に八千代信金が普通銀行（現きらぼし銀行）に転換した実績がある。「相互銀行が普通銀行に転換したのは、地銀と根拠法をそろえることで、合併を促す意図があった」（金融関係者）とされる。

相互銀行の根拠法は「相互銀行法」であり、地銀の根拠法は「普通銀行法」で、規制が異なっていたためだ。実際、その後、第二地銀となった旧相互銀行と地銀との再編が活発化した。

しかし、業態を超えた再編は、容易なことではない。

「そもそも協同組織金融機関である信金・信組と普通銀行である地銀とは、存立のフィロソフィー（経営哲学）が異なる。協同組織金融機関（信金・信組）の原点は“相互扶助”にあり、必ずしも営利追求に軸足を置いているわけではない」（信金関係者）という。

「数年前に、信州の地銀と地元の信金の統合が検討されたことがあるが、具体的な条件を詰める過程で、難しいとなって頓挫したケースがある」（信金関係者）とされる。

「地域金融力強化プラン」で業態を超えた再編を促したい金融庁だが、その実現は至難の業と言えそうだ。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）