女優の秋本奈緒美(62)が24日に自身のインスタグラムを更新。カッティングレースが美しい真っ白なワンピース姿を披露した。



【写真】本当に62歳!?「今が一番キレイって感じ」の声も納得

現在も若々しい美貌は健在。ボリューミーなワンピースに白いパンツで、格好良さも表現。宝塚歌劇元花組トップの愛華みれも「素敵」と絶賛。さらに「ウエディングみたい」「きれーい♡女神さまみたーい」というフォロワーの声もあがっていた。



19日前にも「ある日のドレス」と、生足で春を先取りしたかのような透け感のあるピンクのワンピース姿を披露。「毎日今が一番キレイって感じですね」「スタイル抜群」と年齢を感じさせない美しさに驚嘆の声があがっていた。



秋本と言えば、伝説の深夜番組「オールナイトフジ」の初代司会で、そのクールビューティーぶりが知れ渡った。40歳だった2003年に「救急戦隊ゴーゴーファイブ」「仮面ライダー555」などに出演していた15歳下の俳優・原田篤と再婚。現在も仲の良い2ショットを披露している。



（よろず～ニュース編集部）