実業家でタレントの宮崎麗果被告（37）が、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身と、自身が社長を務める広告会社「Solarie（ソラリエ）」が法人税など約1億5700万円を脱税した疑いで東京地検特捜部に在宅起訴された件で、コメントを発表した。「専門家の助言のもと、修正申告および納税につきましては速やかに対応する所存です」とし、反省の意を示した。

【こちらも読む】EXILEの黒木啓司は潔いが…小室哲哉と木下優樹菜の「引退」とは何だったのか

「架空の広告委託費を計上し、約5億円の所得隠しが指摘されました。宮崎被告は美容系インフルエンサーとしても知られ、SNSのフォロワーは47万人を超えます。父親は立憲民主党所属の元参議院議員・白眞勲氏（67）。自身は２度の離婚を経て、現在の夫はEXILEの元メンバー黒木啓司氏（45）。5人の子を持つ母親です。SNSでは化粧品の紹介や高級ブランドバッグやジュエリー、車などの写真から海外リゾートでくつろぐセレブ生活のほか、夫と体を寄せ合ったり、一緒に踊ったりする“夫婦円満”投稿を頻繁にアップしています」（女性誌編集者）

黒木氏は2021年12月に宮崎被告と結婚。EXILEの元パフォーマーで俳優としても活動していたが、22年10月に芸能界を引退している。23年1月には植物療法の複合施設をオープンしたほか、妻の化粧品ブランドのモデル業をこなしているようだ。またSNSでは妻との日常とセレブ生活を投稿している。

24年9月には5000万円を超えるロールスロイスをSNSで披露（現在は削除）。25年9月には3000万円近くする高級外車を手放したことを報告している。

「妻とはいえキス写真や、“金持ち自慢”投稿も散見され、かつてのファンからは《人が変わった》《成り金みたいでダサい》などと、たびたびガッカリしたという批判の声が上がっていました。今回、宮崎被告は『過少申告』を謝罪していますが、実際は架空請求をしていて悪質な事案です。当然、妻と共にセレブアピールしていた黒木さんのイメージにも悪影響を与えるでしょう。実業家の仕事にも支障が出る可能性がある。仮に芸能界復帰を望んでも、EXILEファンからは拒絶されている状況ですし、パフォーマー時代のような立場での活動は厳しいのでは」（芸能ライター）

一度ついた悪いイメージはなかなか消えないが……。

◇ ◇ ◇

復帰の可能性も？●関連記事【こちらも読む】『EXILEの黒木啓司は潔いが…小室哲哉と木下優樹菜の「引退」とは何だったのか』…芸能人の引退について詳報している。