È¾À¤µªÁ°¤Î¤³¤Î¹ñ¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ú1975 ¡Á¤½¤Î¤È¤¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Û
È¾À¤µª¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë
¡¡1975Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó160²óÂ³¤¤¤¿Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£1975Ç¯¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤¬³ÎÎ©¤·¤¿»þÂå¡£¡ÖÀï¤¦²»³Ú¡×¤«¤é¡Ö¸Ä¿ÍÅª¡¦Æâ¾ÊÅª¤Ê²»³Ú¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ²ÎÍØ¶Ê¤È¤ÎÂÐÎ©¤«¤éÍ»¹ç¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¸À¤¤¤¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤À¤±¸À¤¤»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¨¡¨¡¡Ö¤½¤ó¤Ê1975Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡£
¡¡ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢È¾Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏÌî³°¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤À¡£¤Ä¤ÞÎø¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄÂóÏº¤¬ÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤è¡ª¡¡Ä«¤Þ¤Ç²Î¤¦¤è¡ª¡ª¡×
¡¡¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï°¦ÅÛ¤À¡£¥É¥é¥Þ¡¼¤ÏÉÍÅÄ¾Ê¸ã¡£ÉÍÅÄ¤Ï¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê½³Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥·¥ó¥Ð¥ë¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢µÈÅÄÂóÏº¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¦ÅÛ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Î²Æ¡×¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÄ°¤«¤»¤ë¡£
¡¡°¦ÅÛ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹Ó°æÍ³¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡×¤Ç¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤òÌ³¤á¤ë¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ö¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤»³²¼Ã£Ïº¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡£²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬MC¤Ç¡Ö¡Ø¥ë¡¼¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡Ù¤Ï±Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ±Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤âºÇ¶á¤ÏºÊ¤Ë¡¢ËèÆü¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥ô¡¦¥æ¡¼¡¢OK¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¡£¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ß¥«¡¦¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¤¹¤°¤Î¸åÆ£¼¡Íø¤È¹âÃæÀµµÁ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÀÄ¶õ¡¢¤Ò¤È¤ê¤¤ê¡×¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¥È¥ê¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Ï¡¢»Ø´ø¼Ô¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥®¥¿¡¼1ËÜ¤À¤±¤Ç¡Ö»þÂå¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¢ö¤Þ¤ï¤ë¤Þ¤ï¤ë¤è»þÂå¤Ï²ó¤ë¡×¨¡¨¡¤³¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤òÈà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ï¤ë¡×¤¬50²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¤È¤¡¢½Ö»þ¤Ë50Ç¯¡¢È¾À¤µª¤Î»þ¤¬²á¤®µî¤ê¡¢»ä¤Ï2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡£
¡Ö1975Ç¯¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡»ä¤Ïµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÇÕ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤Ç¤â·ë¶É¡¢ÇÕ¤òÃÖ¤¯¨¡¨¡¡Ö¤è¤½¤¦¡£¤Þ¤¿Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤È¤¤¤±¤Í¤¨¡×¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌ´¤Ê¤ó¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾À¤µªÁ°¤Î¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤´°¦ÆÉ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
¢£¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¡ªÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÏ¢ºÜ¤Ø¤Î¤´°¦¸Ü¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤¬Æ°²è¤Ç¼Â±é²òÀâ¤¹¤ë¡Ö1975Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó ¥³¡¼¥É³×Ì¿¡×
¢£Ãø¼ÔºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë1966-2023¡Á¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡× Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ªAmazon¤Ç¤Î¤ªµá¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢£¹¥É¾Ï¢ºÜ¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡ÊÆü´©¸½Âå/¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäÃæ¡ª
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966-2023: ¤¢¤Î²»³Ú²È¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£