内乱特検チーム（特別検察官、趙垠奭）が逮捕妨害など容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に懲役10年を求刑した。「12・3非常戒厳」に関連し、尹前大統領が受ける4件の裁判のうち最初の求刑だ。

特検チームは26日、ソウル中央地裁刑事35部の審理で開かれた結審公判で、尹前大統領の逮捕妨害容疑（特殊公務執行妨害等）には懲役5年、国務委員審議・議決権を侵害して海外記者らに虚偽事実を伝播した容疑および「秘話フォン」関連の証拠隠滅容疑（職権乱用教師など）には懲役3年、事後戒厳宣言文作成容疑（虚偽公文書作成など）には懲役2年をそれぞれ求刑した。

パク・オクス特別検事補は「被告が自身の犯行を隠して正当化するために国家機関を私有化した重大犯罪」とし「それでも反省するどころか、非常戒厳宣言の不法性を隠すのに汲々とした」と指摘した。続いて「再び大韓民国の歴史で最高権力者の権力乱用犯罪が再発しないように厳重な責任を問う必要がある」と求刑の理由を明らかにした。

尹前大統領は1時間ほど続いた最後の陳述で、戒厳宣言の原因を巨大野党のために「国民を目覚めさせて関心を持って批判してほしいというしかない状況だった」と主張した。また「どれほど大統領を軽視してこのようにするのか。起訴状を見ると、これ自体がコメディのようだという考えになった」と述べ、公訴事実をすべて否認した。

裁判所は来年1月16日午後2時に一審判決を宣告すると明らかにした。尹前大統領の別の裁判である内乱首謀容疑裁判は来年1月9日に弁論が終わった後、2月中旬ごろ1審宣告が行われる見込みだ。一方、金建希（キム・ゴンヒ、尹大統領夫人）特検チーム（特別検察官、閔中基）はこの日、大統領選候補の時期に乾真法師、チョン・ソンベ氏らと会って虚偽事実を公表した容疑（公職選挙法違反）で尹前大統領を追加で起訴した。