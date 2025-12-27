「スマホ禁止、丸刈り、毒ガスで涙が止まらない」韓国の若者全員が経験する兵役の壮絶リアル。BTSも例外なし
日本からもっとも近い国として知られる韓国。だが、大きく両者の文化として異なるものがある。
国防義務としての兵役の存在だ。
「韓国で兵役に行ったかどうかは、男として一人前かを判断する材料の一つになりますね。日本人にはまったく理解できない文化や過酷な兵役の現場も少なくありません」
そう語るのは、ソウル出身で京都大学卒業後、リクルートを経て現在は登録者数3万人のYouTubeチャンネル「韓国語は『発音』が9割」を運営するスンジュン氏だ。
自身も兵役を経験したスンジュン氏に、身体的にも、精神的にも過酷だという「日本人の99％は想像できない壮絶な兵役体験のリアル」を語ってもらった。
◆免除されるケースもあるにはあるが…
ーー入隊までの流れを教えてください。
スンジュン：18歳になる年に、国から「入隊前の身体検査を受けてください」という一通の手紙が届きます。検査当日は体の各部に異常がないかを細かく確認され、体力や心理面の適性検査も行われます。その結果に基づき、1〜7級の「兵役判定」が通知されます。
多くの人は現役として入隊しますが、重い持病がある場合は免除となることもあります。過去に、体格や視力の問題で免除されることがありましたが、少子化の影響で基準は以前より厳しくなっています。
例外的に、家庭の事情で家計を支える必要がある人や両親を亡くした人、オリンピックやアジア大会でメダルを獲得した人、犯罪歴のある人などは免除されることがあります。
ただ、上記のような特別な事情がない限り、ほとんどの韓国人男性は入隊することになります。入隊前は定番の儀式もありますね。
◆バリカンで丸刈りにし、恋人に泣きながら手を振る
ーー入隊前になにか儀式をするのでしょうか？
スンジュン：入隊日が近づくと髪を丸刈りにします。入隊前日に友人と美容院を訪れ丸刈りにして、その後に酒を酌み交わしながら別れを惜しみます。入隊当日には、韓国南部にある訓練所に家族や恋人が見送りに訪れます。親は涙をこらえて「体に気を付けろ！」と背中を叩き、恋人は泣きながら「待ってるね！」と手を振る光景をよく見かけました。
ーーそれだけ韓国では大きな儀式なんですね。
スンジュン：そうですね。そのため、韓国では初対面の男性同士であっても「兵役に就いたかどうか？」「どの部隊にいたか？」が、相手を評価する基準となっています。
韓国での兵役は「やる・やらない」を選べるものではなく、精神的な疾患や重い障害など、よほどの事情がない限り、避けることはできません。ほぼすべての男性が対象であり、行かないことのほうが圧倒的に珍しいです。
ーー本当にほぼ全員一度は経験するんですね。
スンジュン：そうですね。BTSやBIGBANG含め、芸能界や政界も例外ではないです。兵役はその人が信頼に足る人物かどうかを測る指標になっています。
◆スマホ・タバコは当然禁止。10歳年下に敬語を使う
ーー兵役の現場はどのような環境なのでしょうか？
スンジュン：訓練所での1ヶ月間は敬礼・整列・歩き方・発声から始まり、射撃や手榴弾の投擲まで、軍人としての基礎を徹底的に身につける期間になります。スマホやタバコは当然禁止で、一般社会とは完全に切り離された環境です。
軍隊への入隊は基本的に、18歳から28歳の間に行われます。多くの人は大学1年を終えた時期に休学して入隊するのが一般的ですね。
一般社会とのわかりやすい違いとして、軍隊が徹底した階級社会であることが挙げられます。序列を決めるのは年齢ではなく入隊時期のため、自分より年下の男性が上官になることも珍しくありません。
28歳が18歳に敬語を使うことが当たり前の世界なのです。そのため、年下から命令を受けることにストレスを感じないよう、韓国人男性はできるだけ早めに入隊しておこうと考えるのが一般的です。
国防義務としての兵役の存在だ。
「韓国で兵役に行ったかどうかは、男として一人前かを判断する材料の一つになりますね。日本人にはまったく理解できない文化や過酷な兵役の現場も少なくありません」
そう語るのは、ソウル出身で京都大学卒業後、リクルートを経て現在は登録者数3万人のYouTubeチャンネル「韓国語は『発音』が9割」を運営するスンジュン氏だ。
◆免除されるケースもあるにはあるが…
ーー入隊までの流れを教えてください。
スンジュン：18歳になる年に、国から「入隊前の身体検査を受けてください」という一通の手紙が届きます。検査当日は体の各部に異常がないかを細かく確認され、体力や心理面の適性検査も行われます。その結果に基づき、1〜7級の「兵役判定」が通知されます。
多くの人は現役として入隊しますが、重い持病がある場合は免除となることもあります。過去に、体格や視力の問題で免除されることがありましたが、少子化の影響で基準は以前より厳しくなっています。
例外的に、家庭の事情で家計を支える必要がある人や両親を亡くした人、オリンピックやアジア大会でメダルを獲得した人、犯罪歴のある人などは免除されることがあります。
ただ、上記のような特別な事情がない限り、ほとんどの韓国人男性は入隊することになります。入隊前は定番の儀式もありますね。
◆バリカンで丸刈りにし、恋人に泣きながら手を振る
ーー入隊前になにか儀式をするのでしょうか？
スンジュン：入隊日が近づくと髪を丸刈りにします。入隊前日に友人と美容院を訪れ丸刈りにして、その後に酒を酌み交わしながら別れを惜しみます。入隊当日には、韓国南部にある訓練所に家族や恋人が見送りに訪れます。親は涙をこらえて「体に気を付けろ！」と背中を叩き、恋人は泣きながら「待ってるね！」と手を振る光景をよく見かけました。
ーーそれだけ韓国では大きな儀式なんですね。
スンジュン：そうですね。そのため、韓国では初対面の男性同士であっても「兵役に就いたかどうか？」「どの部隊にいたか？」が、相手を評価する基準となっています。
韓国での兵役は「やる・やらない」を選べるものではなく、精神的な疾患や重い障害など、よほどの事情がない限り、避けることはできません。ほぼすべての男性が対象であり、行かないことのほうが圧倒的に珍しいです。
ーー本当にほぼ全員一度は経験するんですね。
スンジュン：そうですね。BTSやBIGBANG含め、芸能界や政界も例外ではないです。兵役はその人が信頼に足る人物かどうかを測る指標になっています。
◆スマホ・タバコは当然禁止。10歳年下に敬語を使う
ーー兵役の現場はどのような環境なのでしょうか？
スンジュン：訓練所での1ヶ月間は敬礼・整列・歩き方・発声から始まり、射撃や手榴弾の投擲まで、軍人としての基礎を徹底的に身につける期間になります。スマホやタバコは当然禁止で、一般社会とは完全に切り離された環境です。
軍隊への入隊は基本的に、18歳から28歳の間に行われます。多くの人は大学1年を終えた時期に休学して入隊するのが一般的ですね。
一般社会とのわかりやすい違いとして、軍隊が徹底した階級社会であることが挙げられます。序列を決めるのは年齢ではなく入隊時期のため、自分より年下の男性が上官になることも珍しくありません。
28歳が18歳に敬語を使うことが当たり前の世界なのです。そのため、年下から命令を受けることにストレスを感じないよう、韓国人男性はできるだけ早めに入隊しておこうと考えるのが一般的です。