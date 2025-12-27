35歳「元女子」トランスジェンダー男性を直撃。「この体を離れたい」幼少期の“自殺未遂”と人生を変えた“父の一言”とは
「自分らしく生きたい」。 誰しも一度は、そんなふうに願ったことがあるのではないでしょうか。
“SHOW-1”の名前で活動するショウイチさん（35）は、トランスジェンダーとして葛藤やつらい経験をしてきました。現在は苦難を乗り越え、InstagramやTikTokで「元女子」として発信活動をしています。
今回はショウイチさんに、幼少期の苦労や、怖かったというお父様へのカミングアウト、そして世の中に対して思うことを伺いました。
◆幼少期〜思春期までの苦労
ーー女子時代の幼少期から思春期あたりまでのお話を伺えますか。
ショウイチさん：僕は1990年に生まれ、三重県伊勢市で育ちました。女の子で生まれましたが、物心がついた頃から自覚は男の子で、大人になったら男の子になると何の疑問もなく思っていました。
でも、男の子の遊びをしたり、好きな色である黒や青のものを身につけたりすると、周りの反応がいまいちよくありませんでした。
ーー具体的に、どのような反応をされたのでしょうか。
ショウイチさん：男子と男の子の遊びをしたかったんですけど「あいつ女なのに男と遊んどる」と噂をされるんです。それがいやで女子と遊ぶようにしていましたが、絵を描いたり、おしゃべりしたりしても楽しくなくて。
ガールズトークでは好きな人の話題になったときに嘘をつけなくて、正直に女の子の名前を挙げて驚かれることもありました。
ーー周囲との居心地の悪さを感じていたのですね。
ショウイチさん：男っぽいということでついたニックネームは「オトコオンナ」「メスゴリラ」。男女関係なく、一緒によく遊ぶ子たちからつけられました。
ーー普段は仲がいい子たちから付けられたのですね。おちゃらけた感じで、度が過ぎてしまったのでしょうか。
ショウイチさん：そうです。仲がいいからこそ言っちゃったんやろなって思います。
ただ、今になって思うのは、親しき仲にも礼儀ありってやっぱり大事だなってことです。親しいからといって「アホ」「バカ」みたいに度が過ぎた言葉を投げかけていいわけじゃない。
ーー子どもだけの話ではなく、大人同士でも大切なことですよね。
ショウイチさん：本当にそうです。そのときの経験があるから、ちゃんとお礼や挨拶をしようって、今でもすごく意識しています。
◆体の変化が大きなストレスに
ショウイチさん：分かりやすくいじめられた記憶はないんですけど、いやなことが少しずつ積み重なりストレスになっていきました。
生きてて何が楽しいのか分からなくなり、小4ぐらいから毎日自由学習帳に「死にたい」となぐり書き。バレないように、細かくちぎってぐしゃぐしゃにしてゴミ箱の底に捨てていました。
ーー苦しみを一人で消化するしかなかったのですね。
ショウイチさん：それでも発散できなければ、自分や壁を殴る。拳から血が出ることもありました。
とくに体が変化する時期はつらくて、お風呂に入ると鏡があるからいやでも自分の体が見えます。
胸が膨らんできたときは、剥がそうとして手で掴んであざができることもありました。体は自分から離れないので、死んだら体から魂が外れるんじゃないかと思い、小学校卒業前にリストカットと飛び降り自殺未遂をしました。
小学校のときが一番きつかったです。
◆中2の時に出会った「LGBT」という言葉
ーー小学校卒業後、どのようなきっかけで心境が変化したのでしょうか。
ショウイチさん：周りに「元気なさそうけどなんかあったの」と声をかけてくれる人が現れたんです。
親しくてもいやなあだ名で呼んでくる人もいれば、気にかけてくれる人もいるんだってことに気づいて。中学生あたりからは死のうと思わないようになりました。
