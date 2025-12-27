50年の歴史が幕を閉じる「スーパー戦隊」。ゴレンジャー、バトルフィーバーJ…印象的なシリーズの“見どころ”を振り返る
日本を代表するヒーローであり、50年もの間、お茶の間の子どもたちを笑顔にしてきた「スーパー戦隊」。そんな「スーパー戦隊」シリーズが第49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を最後に、休止期間に入ることが発表されました。
50年間、ずっと悪と戦ってきた「スーパー戦隊」シリーズのヒーローたちですが、その道のりは平坦なものではありませんでした。毎年、新作が制作されるという過酷な環境はマンネリ化との戦いでもあったのです。
それを打破するため、作品ごとにさまざまな新要素が生まれてきました。歴代「スーパー戦隊」シリーズの中でも、いくつかの作品をピックアップして、その歴史を振り返ってみましょう。もしかすると、子どものころのヒーローがいるかもしれません。
◆すべての始まりはゴレンジャー
秘密戦隊ゴレンジャー（1975年放送）
記念すべき「スーパー戦隊」シリーズ第1作目が『秘密戦隊ゴレンジャー』です。「仮面ライダー」シリーズの新番組案の一つだった「『スパイ大作戦』を参考にした複数の専門家が集まった5人の仮面ライダーからなるヒーローチーム」というものが採用されたことがすべてのはじまりでした。
コンセプトでは、敢えてコミカルな要素を入れることで新たなファン層を開拓し、老若男女を問わず高い人気を誇りました。その人気を象徴するエピソードとして、当時のプロデューサーが女子大学生のファングループの訪問を受けたと語っています。
◆スパイダーマンや聖闘士星矢をモチーフに
バトルフィーバーJ（1979年放送）
このころ、東映はマーベルコミックと業務提携しており、東映版『スパイダーマン』を成功させていました。そこで、東映版『スパイダーマン』で人気の出た要素の一つである巨大ロボット「レオパルドン」を取り入れた新作の制作に取り掛かりました。そのため、『バトルフィーバーJ』から本格的に巨大ロボット戦がはじまったのです。
また、マーベルコミックと提携していたため、同社のヒーローであるミス・アメリカをモデルにしたメンバーが登場し、それぞれのメンバーは各国を代表するヒーローとなっています。マーベルとの提携は『バトルフィーバーJ』だけでは終わらず、この後の作品でもマーベルコミックのヴィランをモデルにした悪役が登場しました。
超獣戦隊ライブマン（1988年放送）
『バトルフィーバーJ』から数えて10作目にあたる『超獣戦隊ライブマン』では新しい試みとして、1号ロボと2号ロボの合体が行なわれました。しかし、もともとは1号ロボのライブロボのみがデザインされており、そこに新たなロボである2号ロボのライブボクサーを合体させるのは苦労したとのことです。
そんな困難な状況の中、ライブロボとライブボクサーの合体ロボ、スーパーライブロボ誕生のきっかけとなったのは当時流行していた『聖闘士星矢』の聖衣でした。アクションフィギュアに武装パーツを着けるデザインをもとに、ライブボクサーは考えられたのです。当時の関係者曰く「難産だった」とのことで、完成を発表した時は会議でどよめきが起きたと言います。
また、キャスティングでも新しい試みが行なわれました。「スーパー戦隊」シリーズといえば、新人俳優の登竜門のイメージが強いですが、『超獣戦隊ライブマン』では、レッドファルコンに既に俳優・歌手として知名度のあった嶋大輔、ブルードルフィンに森恵が起用されています。
◆『ジュラシック・パーク』の影響も
恐竜戦隊ジュウレンジャー（1992年放送）
マンネリ化を打破するため、戦うトレンディドラマという変化球をコンセプトに制作された前作『鳥人戦隊ジェットマン』。前作と差異化するため、王道の「スーパー戦隊」をテーマに『恐竜戦隊ジュウレンジャー』は制作されました。
