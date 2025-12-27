オーガニックなミックスサンド、オーガニックなスープ、オーガニックな飲み物。けれど、おいしいのは「オーガニックだから」じゃない、作り手のセンスが輝いているからなのだ

―［連載『孤独のファイナル弁当』］―

『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは、どこか虫が好かない無農薬無化調至上主義のスーパーで売っていた『オーガニックパン弁当』。果たして、お味はいかに？
◆孤独のファイナル弁当 vol.08 「ちと虫が好かん　オーガニックパン弁当」

　午前中にすることがたくさんあって、朝食わず仕事場に来た。朝昼兼用飯は近所のオーガニック系スーパーで買った「ひとくちミックスサンド」（428円）にした。俺は別にオーガニックとかにこだわらない。つーかそういうのや無農薬無化調至上主義はどこか虫が好かん。どっちもありでいい。

　暑いので「トマトとキヌアの冷たいスープ」（348円）も初めて買ってみた。

　ひとくちサンドは器の開け口を手前にして、左から卵、ポテサラ、蒸し鶏と紫キャベツというのが2回繰り返されている。リフレイン。音楽的だ。コレを楽譜と考えれば、左から右に食べてくのが自然だ。

　まず卵サンドだ。この店の卵サンドはおいしい。それは知っている。市販の卵サンドというのはどこかぞんざいなものが多く、「おいしいのかおいしくないのか」あまり考えないで食べていることが多かった。だがここのを食べたら「…んん？　コレおいしいゾ」と、目が覚めた覚えがある。って今まで眠って食べてたのか俺は。

　ボクの好きな茹で卵のおいしさがはっきりわかる。なんだろう？　マヨネーズが少ないような。白身の味と黄身の味がわかる。パンもうまいかもしれない。じゃなくてうまい。まだ夢の中か！これは「オーガニックだから」のおいしさではない。作り手のセンスだろう。実家で母親が作ったものに近い。写真で見ても、通常のより黄色みが強いと思いませんか。具の量も多い。

　で食べたらやっぱりおいしい。これこれ。

　あ、そうそう飲み物は冷蔵庫に買っておいた「オーガニックハーブウォーター」のミント味にした。虫が好かん野郎になってるな俺。ま、たまにはいいだろう。

　次にポテサラサンド。これも芋味濃いめでうまい。そしてメインぽい蒸し鶏。コレは蒸し鶏より紫キャベツのコールスロー的なのが活躍していて、ゴキゲンだ。

　ここでスープ二段になってて、下にスープが入ってて、食べる時上の具を入れて混ぜる仕組みがちょっと洒落臭い。と、思ったが、コレがトマトの酸味が効いてて、うまい！細かく切ったいろんな野菜が口の中でザクザクしてスープなのに噛み心地がいい。

　材料を見たら大根・人参・キュウリ・コーンそしてキヌア。俺はまだキヌアというのがわかってない。知っているし何度も食べてるけど掴みどころなし。どうおいしいのか。いかに効果的なのか。見た目にあわあわといるなという感じ。緑のは「グリーンカール」らしい。知らん。でもこのスープは冷たくて、サンドと合う！　そういうわけでこのスープ付きサンドイッチ弁当、大満足だった。だけど食べ終わるまで9分。客観的に見ればせせこましくビンボー臭い弁当時間であろう。となると値段高いかな。

【久住昌之】
1958年、東京都出身。漫画家・音楽家。代表作に『孤独のグルメ』（作画・谷口ジロー）、『花のズボラ飯』（作画・水沢悦子）など。Xアカウント：@qusumi