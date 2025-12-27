オーラスで劇的にまくった。この勝利は喜びもひとしおだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第2試合は赤坂ドリブンズから、鈴木たろう（協会）が登板。年内最終戦、個人17試合目で今期初トップを飾った。

【映像】たろう、あまりにも劇的なオーラス逆転の瞬間

この対局は東家からたろう、BEAST X・下石戟（協会）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）の並びでスタート。東2局、たろうは6巡目にリーチをかけると一発ツモ。ピンフ・赤2・裏1の12000点と大きな加点に成功した。しかし東3局では、親の萩原がリーチ・ツモ・七対子・ドラ2の18000点を獲得し、あっという間にトップが変わる。

南1局ではたろうが東・混一色・赤1をツモアガって12000点を奪取し再びトップ目に。しかし南2局では萩原に内川が8000点を放銃し、またもや萩原に逆転された。年内のたろうの勝利はお預けか…そんな空気が試合会場を包む中、これを切り裂いたのはたろう自身だった。

オーラス、下石と内川にテンパイが入る中、たろうも追いかけてリーチ。五万待ちをツモって8000点を加点し、萩原から逆転トップを決めた。たろうが17戦目にして今季初勝利をものにすると、ドリブラーは「たろさんよかったなぁ」「オーラスすごすぎるよ」などの歓喜の声を上げた。

萩原とのデットヒートを制し今期初トップ。インタビューに応じた、たろうは「うれしかったです。（途中）無理だなって気持ちになってました。“来年かな”なんて気持ちになってたんですけど…（トップを）取れる時は突然来るんだなって」とホッと胸を撫で下ろした。

今期Mリーガーでたろうだけが勝利を掴めずにいた。なんとか年を越さずに初白星を掴む結果となったが、これについて聞かれると「間に合いましたね。良かったです。わだかまりはあるれど、心労が和らいだというか」と本音を明かした。

1試合目に出場した渡辺太（最高位戦）のラスを帳消しにしたたろう。チーム自体は▲162.7と決して状態が良好というわけではない。しかしドリブンズは昨期、前人未到のチーム1000ポイント超を達成した記録を持っている。

たろうもこれを思い出し、最後に「去年1000ポイント勝った実績をこれから…再現は難しいですけど、そのくらいの力はあるはずなので、2026年にしっかり負債を返して、セミファイナル・ファイナルに進んで行きたいと思います！ 皆様、良いお年を」と力強く語った。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）4万2100点/＋62.1

2着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万200点/＋20.2

3着 BEAST X・下石戟（協会）1万300点/▲29.7

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）7400点/▲52.6

【12月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋520.8（70/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋452.2（70/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋196.3（70/120）

4位 BEAST X ＋141.5（70/120）

5位 TEAM雷電 ▲66.2（70/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲235.6（72/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲240.3（68/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）

10位 EARTH JETS ▲304.2（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）