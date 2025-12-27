『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔の新グループ「TAGRIGHT」、ついにメンバー決定へ
オーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、新メンバーを探すドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、日本テレビ系『シューイチ』（毎週日曜 前7：30〜前10：25）内で放送中。28日の放送では、TAGRIGHTメンバーが発表され、スタジオに生出演する。
【番組カット】真剣な表情を見せる候補生たち
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）を通して出会った西山と前田は、惜しくも同じ5次審査で落選。今年6月に「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。
同番組とHuluでは、約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5名の最終候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）とともに合宿に挑んだ様子などが放送・配信されてきた。
5人の候補者も、数えきれないほどのオーディションに落選し続けたり、一度は「アーティストとしてデビューする」という夢をかなえるも、グループ解散などの理由から厳しい現実に突き落とされ、苦悩するなど、それぞれ重ねてきたカタチや大きさは違うが、さまざまな挫折を経験してきた。「これが最後」という思いでアーティストになるという夢に、今持っている全てを注ぎ込みながら挑む彼らの熱い姿に、視聴者からは大きな話題と共感を集めている。
新グループ名「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という西山と前田の願いが込められており、候補者の誰がメンバーになっても、それぞれの個性が正しいことを今後証明していくグループになる。
そして、あすの『シューイチ』では、約半年にわたり西山と前田が挑んだ、新グループ結成に向けたプロジェクトの最終地点、「TAGRIGHT」結成の様子が放送される。さらに、スタジオにTAGRIGHTメンバーが生出演する。
Huluでは、『シューイチ』放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信。地上波放送に入りきらなかった、メンバー決定に至るまでの西山と前田の葛藤はもちろん、メンバー決定を告げる様子にカメラが完全密着する。
