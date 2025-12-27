新幹線で“騒ぎ続ける子供”に怒り心頭…「注意しない母親」が思わず謝罪した“核心をつく一言”――年末年始ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月4日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
電車内、特に新幹線内でのマナー違反については、対処がなかなか難しい。基本的に車内は静かなゆえに注意すれば逆に目立ってしまうことも……。今回、話を聞いた会社員の男性は、“呟き”が思わぬ形で解決に至った経験を語ってくれた。
◆2人掛けの席に3人で座った親子
都内に住む岩田健太郎さん（仮名・41歳）は、多いときは週に1度のペースで大阪や名古屋へ出張がある出張族だ。そんな岩田さんが昨年遭遇した親子の話をしてくれた。
「出張で名古屋に向かっているときのことです。私は自由席の2人掛けの窓側に座り、隣にも女性の方が座っていました。車内は満席で、新横浜から乗った人は座れずに連結部分にも人がいるような状態で……。そんななか、私の前の座席には母親と男のコ2人がやってきて、なんと2人掛けの席に3人で座ったのです。男のコはたぶん4〜6歳くらいでしたね」
◆騒ぎ始める兄弟
2人掛けに3人。しかもやんちゃな年頃の男のコが2人も狭い席に座ってジッとできるはずもない。
「最初はゲームか動画を見ていて、2人は静かにしてましたが、新横浜を出て10分もした頃にはケンカが始まりました。ウチにも小学生の兄弟がいるので、『まぁ、男のコだし仕方ないよなぁ』って最初は思っていたのですが、それが段々エスカレートしていったんです。ゲームや動画も音を出して見始めるし、大声を出してケンカもするし……。隣の女性は溜め息を付いたりして、明らかにイライラしていました」
もちろん、岩田さんもイライラしていたものの、注意するのも面倒だし、どうすればいいものかと思案に暮れていたという。だが、動画もゲームにも飽きた兄弟は、なぜか後ろの席の岩田さんに絡んでくるようになってしまった。
「席から顔を出して私の方を見て、変な顔をしてくるようになったんです。隣の女性は完全に無視。私も無視すればよかったんですが、なんとなくニコッと笑ってしまったんです。すると彼らはエスカレートして、座席で跳びはねて顔を出したりするようになりました」
◆母親は一切注意せず…
ここまでくれば、普通は母親に叱られるものだが、なんとこの母親、ただの一度も注意をしなかったという。
「母親は2人がどれだけ暴走しようと、何も注意せず、ずっとスマホを見ていまして……。その態度に私も段々腹が立ってきて、2人が何をしようと無視しました」
岩田さんはイヤホンをして、2人の声をシャットアウトすることを思いついたのだが、このイヤホンが2人を黙らせることになるとは、思いもよらなかった。
「イヤホンをして動画を見始めたら、2人の声は気にならなくなったんですが、私に無視されたことで2人はヒートアップしてしまい、イヤホンをしていても関係ないくらい大きな声で『ね〜ね〜、スマホ、何見てんの？』って」
◆思わず呟いた一言で意外な展開に
この一言で心底ウンザリした岩田さんは、溜め息をしながら思わずつぶやいてしまったという。
「ったく、うるさいなぁ。そもそもちゃんと子供料金払ってんのかよ」
こうつぶやいたところで視線を感じた岩田さん。横を向くと、隣の女性と通路を挟んで座っていた会社員の男性が目を丸くして岩田さんを見ていたという。
さらに視線を感じると、そこには顔を真っ赤にした子供の親が立ち、大きな声で「申し訳ありませんでした」と謝ってきたというのだ。
困惑した岩田さんだったが、すぐに合点がいった。どうやらイヤホンをしていたから、自分の声の大きさがわからず、図らずも“大声で呟いた”ようなのだ。
