FRUITS ZIPPER、グループ1周年記念ブックが電子版に！グラビア＆インタビューで魅力を大解剖

株式会社東京ニュース通信社は、「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」の電子版を12月26日より配信開始した。

【写真】ペンキまみれで笑顔を見せた白衣装の表紙SHOT

2025年〜2026年の年末年始もテレビなどのメディアに多数出演するアイドルグループ・FRUITS ZIPPERの1周年を記念して2023年4月に発売された「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」の電子版が、電子書籍で配信をスタート。

グループの1周年を記念して、ふるっぱーの世界を様々な方向から堪能できる本作は、ロケ地・沖縄でのメンバーの素顔を覗くことができるロンググラビア「FRUITS ZIPPER in OKINAWA」、メンバー7人それぞれのやりたいことを実現した「ふるっぱーそろ」、FRUITS ZIPPER始動の裏側などを7人で語ったロンググループトークや、メンバーそれぞれのデビュー前から草創期の赤裸々な心情を記した7人のソロインタビュー、さらに現在の活躍の礎となったスタッフインタビューや結成から1年間のあゆみ、メンバーQ＆A、楽曲＆MV紹介、グッズ紹介などを通じて、FRUITS ZIPPERをより明らかにしていく「FRUITS ZIPPER大解剖」で構成されている。

7人が揃ったロンググラビアと結成から1年間のグループの全てが詰まったバイブルとして、発売以来これまで書籍版で3回重版を行うなど、多くの反響を集めている。

12月31日にメンバー悲願の『第76回NHK紅白歌合戦』への出場、さらに2026年2月1日に東京ドームでのライブを控えるFRUITS ZIPPERメンバーの初期の想いや結成秘話、関係者の裏話などを、スマートフォンやタブレットでも持ち歩くことができるようになったこの本で振り返ってみてはいかがだろうか。