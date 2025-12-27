実は人気のブランドコラボ品♡買い溜め不可避の100均便利グッズ
商品情報
商品名：水だけで汚れを落とすコンロシート（15枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：12cm×7cm
内容量：15枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480796284
人気ブランドとのコラボアイテム！ダイソーの『水だけで汚れを落とすコンロシート』
ダイソーの掃除グッズ売り場で、「Goodna（グッドナ）」とのコラボ商品を発見！
グッドナは、日々のちょっとした困りごとを解決したり、いつもの家事を少しラクにする、そんな“Goodな”新習慣を提案するブランド。
こんな商品あったらいいのに、というアイデア商品を多数展開している隠れた人気ブランドです。
『水だけで汚れを落とすコンロシート』は、汚れ落としと磨き上げシートが1枚になっていて、青い面で汚れを取り、裏の白い面で拭き上げられます。
青い面はややザラッとしているスクラブっぽい質感で、白い面はキメの細かい不織布のような感じです。
1枚で汚れ落としも仕上げ磨きもできて便利！
使用する際は、青い面を少量の水で濡らし、汚れをこすり落とします。軽くこするだけで汚れが落ちますよ。
研磨剤不使用なのでガラス面にも使えますが、加工されている特殊ガラスには使えないので、ご自宅のコンロの材質をよく確認の上、使用してくださいね。
汚れを落としたら、白い面で仕上げ磨きをして完了。
シートに洗剤・研磨剤が含まれていないので、2度拭きいらずでささっとお手入れできて便利です。
細かい傷に入り込んだ汚れまでは落とし切れず、完全に汚れのないピカピカの状態とはいきませんでしたが、大部分はきれいになりました。毎日のお掃除にちょうどいい使用感です。
水を使ってお掃除するので、水滴の跡残りが気になる場合はマイクロファイバークロスなどで拭き上げると◎です。
パッケージには特に記載されていませんが、はさみで簡単にカットすることができます。
丸々1枚使うのは少し大きいなという印象だったので、筆者は半分にカットして使用しています。
お掃除したい箇所に合わせて無駄なく使えて、汚れたらそのままポイッと捨てられるのも使い勝手の良いポイントです。
今回はダイソーの『水だけで汚れを落とすコンロシート』をご紹介しました。15枚入り110円（税込）とコスパも良く、日々の掃除に取り入れやすいです。
ちょこっと掃除に便利なアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。