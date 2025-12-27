100均の中ではかなり優秀！ポーチに入れとくと助かるグッズ

オフィスや出先、旅行先などで、食後に歯間ブラシを使いたいときってありますよね。ずっと歯に汚れが詰まったままだと気になります。ドラッグストアへ行かなくても、実はセリアで歯間ブラシが手に入ります！しかも意外と優秀で、汚れをしっかりと絡め取ってくれますよ。持ち運びやすいので、ポーチに入れておくと安心！

個包装で持ち運びにも便利！『デンタルフロス 個包装 25本』

商品名：デンタルフロス 個包装 25本

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4900662755095

オーラルケアアイテムが揃っているセリア。またしても気になる商品を発見しました！

今回は『デンタルフロス 個包装 25本』をご紹介します。

25本入りで、価格は110円（税込）です。

デンタルフロスって、意外と個包装タイプが売られていないんですよね。

こちらの商品は個包装なので、衛生的な上に旅行先やおでかけ先に持ち運びやすいのが嬉しいです！

フロスがとても細くて緩めに張られているので、狭い歯間にもするっと入ります。

歯垢や詰まったカスをパワフルに取り除きたい場合にはちょっと物足りない気もしますが、出先でササッとケアしたいときには十分です！

歯に詰まった汚れをスッキリ！『歯間洗浄用ブラシ ピック付 50本』

商品名：歯間洗浄用ブラシ ピック付 50本

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583262573

同じくセリアで販売されている『歯間洗浄用ブラシ ピック付 50本』も購入してみました。

こちらは50本入りで、価格は110円（税込）です。

歯に詰まりやすいものを食べたときにあると重宝します。とげがカスをスッキリと絡め取ってくれます。

とげの部分が短いので、歯間にするっと入り込ませやすいです。

正直、100均のオーラルケアアイテムの中では、かなり使いやすい部類の商品だと思いました！

極細タイプではありますが、とげのほうの先端は類似品に比べて硬めなので、広めの歯間に向いていると思います。

今回はセリアの『デンタルフロス 個包装 25本』と『歯間洗浄用ブラシ ピック付 50本』をご紹介しました。

ポーチにも入れやすいので、いつでも気になったときに使えて便利です！セリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。