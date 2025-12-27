新商品じゃないのに今注目されてる！家事が楽になる100均便利ボトル
商品情報
商品名：1dp 広口ポンプボトル 600ml 丸 アンバー
価格：￥110（税込）
容量：600ml
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582281740173
新商品じゃないけど今大注目！ダイソーの『広口ポンプボトル』
シャンプーやボディーソープなどの詰替えボトルの種類が豊富なダイソー。
今回は、そんなダイソーで販売されている『1dp 広口ポンプボトル 600ml 丸 アンバー』をご紹介します。
実はこちら、新商品というわけではないのに、今注目を浴びているポンプボトル。
口が広く作られているので、ボディソープやハンドソープなどの詰め替えパウチをそのまま入れられるのが特徴です！
楽に詰め替えられるので、家事の負担を減らせますよ。
ダイソーで購入したハンドソープを詰め替えてみました。
ボトルの高さに合わせて詰め替えパウチの上部をカットし、そのままセットしましたが、内容量220mlのハンドソープでちょうど良いサイズ感でした。
容量的には余裕がありそうですが、パウチごと入れるとなると漏れの心配もあるので、このくらいがいいのかなと思います。
お手入れの手間が省けて楽◎汚れたらしっかり洗えて衛生的！
落ち着き感のあるアンバーカラーで、大人っぽい雰囲気のインテリアが好みの方にもおすすめです。
クリアタイプなのでパッケージの絵柄が見えてしまいますが、アンバーなので多少目立ちにくいです。
気になる方は透明ではないファイルなどをカットして、ボトルの中に入れてカバーするのもいいかもしれません。
汚れが気になったら、蓋とノズル、本体は分解できる上、口が広いので底の隅までしっかり洗浄できて衛生的です。
そもそも詰め替えパウチごと入れられるためお手入れの手間が省けるので、楽に使えますよ！
今回はダイソーの『1dp 広口ポンプボトル 600ml 丸 アンバー』をご紹介しました。
同じ1dpシリーズのポンプボトルで、色や形状、容量が異なるタイプも展開されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。