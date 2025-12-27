アクセサリーみたいに可愛い♡300円に見えないスマホグッズ
ダイソーで見つけたスマホ用ハンドストラップが、とっても可愛くて愛用中♡メタリックカラーのビーズがたっぷりついた長めのストラップで、存在感があって見栄えします！普通のストラップと比べて長めなので、アクセサリー感覚で使えておしゃれ。チープ感もなく、300円には見えません！これは売り切れそうです…！
商品名：ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）
商品情報
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：全長40cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662760105
これが300円で買えるの！？ダイソーでおしゃれなハンドストラップを発見
最近のダイソーには、おしゃれなストラップがたくさん揃っています。先日お買い物中に、またしても可愛いアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）』。メタリックなカラーがおしゃれなハンドストラップです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、スマホグッズ売り場に並んでいました。
大・小異なるサイズのメタルビーズがたっぷりついていて、クールながら大人可愛い雰囲気♡
長さは約40cmと長めなので、かなり存在感があります。
シートも付属しているのが嬉しいポイント！
買ってすぐに使えます。
スマホケースの充電口の穴にシートを通すようにセットします。
スマホケースをスマホに取り付けたら、シートの穴にストラップを装着して完了です。
じゃらじゃらとしたビーズストラップがとっても可愛い！
ビーズのリボンも付いていて、大人っぽすぎないのがポイントです。
メタリックカラーのビーズで存在感大◎長めだからアクセサリー感覚で使える！
肘にも引っ掛けられそうなくらい長めです。
落下防止機能はないとのことなので、アクセサリー感覚で使うのがおすすめです！
今回はダイソーの『ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）』をご紹介しました。
スマホを可愛くデコレーションできるので、個性を出したい方にピッタリ！330円とお手頃なのも魅力です。
ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。