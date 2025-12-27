アクセサリーみたいに可愛い♡300円に見えないスマホグッズ

ダイソーで見つけたスマホ用ハンドストラップが、とっても可愛くて愛用中♡メタリックカラーのビーズがたっぷりついた長めのストラップで、存在感があって見栄えします！普通のストラップと比べて長めなので、アクセサリー感覚で使えておしゃれ。チープ感もなく、300円には見えません！これは売り切れそうです…！

商品情報

商品名：ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：全長40cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760105

これが300円で買えるの！？ダイソーでおしゃれなハンドストラップを発見

最近のダイソーには、おしゃれなストラップがたくさん揃っています。先日お買い物中に、またしても可愛いアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）』。メタリックなカラーがおしゃれなハンドストラップです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、スマホグッズ売り場に並んでいました。

大・小異なるサイズのメタルビーズがたっぷりついていて、クールながら大人可愛い雰囲気♡

長さは約40cmと長めなので、かなり存在感があります。

シートも付属しているのが嬉しいポイント！

買ってすぐに使えます。

スマホケースの充電口の穴にシートを通すようにセットします。

スマホケースをスマホに取り付けたら、シートの穴にストラップを装着して完了です。

じゃらじゃらとしたビーズストラップがとっても可愛い！

ビーズのリボンも付いていて、大人っぽすぎないのがポイントです。

メタリックカラーのビーズで存在感大◎長めだからアクセサリー感覚で使える！

肘にも引っ掛けられそうなくらい長めです。

落下防止機能はないとのことなので、アクセサリー感覚で使うのがおすすめです！

今回はダイソーの『ハンドストラップ（パールリボン、シート付き）』をご紹介しました。

スマホを可愛くデコレーションできるので、個性を出したい方にピッタリ！330円とお手頃なのも魅力です。

ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。