東京駅構内＆周辺エリアの年末年始お土産11選 これは買いたい！
年の瀬が迫り、東京駅は帰省客などでいっそう賑わう時期に入りました。東京駅や周辺には、グランスタ東京をはじめ、東京ギフトパレットや大丸東京店など、“お土産スポット”が勢ぞろい。ここでしか買えない限定品や行列必至の名物まで、魅力的な品がずらりと並びます。そこで、年末年始にぴったりの手土産を11点セレクト。久しぶりに会う家族や友人への贈り物に、きっと喜ばれるはず！
人気フィナンシェのよくばりセット @『Brick bake bakers by Patisserie ease』
クラフトフィナンシェアソート（6個入） 2600円
『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェアソート（6個入） 2600円
・この店舗だけの東京駅のレンガ型をイメージした形で、まわりがカリッと中はふんわりしっとりとした食感。
・手土産には定番のプレーン、ショコラ、大納言、ラズベリー、メープル、レモンの6種類入りアソートがおすすめ。
・東京駅限定のマロンとピスタチオも見逃せない逸品。
『Brick bake bakers by Patisserie ease』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 B1階 JR東日本東京駅構内 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-6275-6180
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/brickbakebakers_by_patisserieease
森の食材のやさしい香りにびっくり ＠『GIN NO MORI』
森のショコラサブレ（6個入） 1944円
『GIN NO MORI』森のショコラサブレ（6個入） 1944円
・森の食材を使用した、東京駅限定の「森のショコラサブレ」は熊笹、どんぐり、ヒノキの3種。
・熊笹のシャリッとした独特の食感やふわっと広がる和の風味、サンドされた“フランボワ”が広がる変化が楽しい。
・ヒノキ＆カシューナッツ、ココアサブレ＆どんぐりガナッシュなど、その他のフレーバーも興味深いラインナップ。
『GIN NO MORI』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 B1階 JR東日本東京駅構内 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-6206-3888
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/patisserie_ginnomori/
チョコ好きには堪らない魅力満載なクッキー @『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』
『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』ミルクチョコレートホリック（5枚入） 1188円
『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』ミルクチョコレートホリック（5枚入） 1188円
・横浜発祥のチョコ専門店が手掛ける、 チョコ好きには堪らない“東京駅限定”のチョコレートクッキー。
・濃厚でまろやかなチョコでコーティングされたクッキーの中には、チョコチップがたっぷり入っていて、しっとり＆サクサク食感がクセになる一品。
・個包装になっているのでお土産にぴったり！人気のため、売り切れることもあるので注意が必要。
『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ギフトパレット 改札外 1階
電話：03-6268-0877
営業時間：9時半〜20時半 ※土・日・祝は9時〜
公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/detail/?cd=000145
行列必至！購入制限がかかるほど人気の揚最中 @『御菓子司 中里菓子店』
『御菓子司 中里菓子店』揚最中（6個入） 1236円
『御菓子司 中里菓子店』揚最中（6個入） 1236円
・「揚最中」は、上質なゴマ油でカラッと揚げた最中の皮に、北海道十勝産のつぶ餡をサンドした名物。※ひとり12個までの購入数制限付き。
・最中のパリパリ感とあんこのなめらかな舌触りや甘味、伊豆大島の焼き塩のバランスが最高。
・日持ちは3日間だが、しなってきたらオープントースターで温めて食べるのも良し。
『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京 B1階
電話：03-3212-8011
営業時間：10時〜21時 ※土・日・祝は〜20時（元日を除き、休まず営業）
公式HP：https://www.nakazato-kashi.com/大丸東京店-1
とろ〜り濃密カスタードが美味すぎるっ @『BURDIGALA（ブルディガラ） TOKYO』
Flan（6個入） 2200円
『BURDIGALA（ブルディガラ） TOKYO』Flan（6個入） 2200円
・卵の風味が深くまろやかで、プルンと揺れるような弾力のクリームに、土台や周りのサブレのザクザク食感とバターの風味も合わさった贅沢な味わい。
・焼き立てを狙うなら、10時、13時、17時がおすすめ。※1日限定300個 ※2025年1月5日以降はフレーバー変更の可能性あり
『BURDIGALA（ブルディガラ）TOKYO』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-3211-5677
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/burdigala/
芳醇な香りと上品な果実感にうっとりする焼菓子 @『アトリエうかい』
フールセック・アソルティ缶（8個入） 1600円
『アトリエうかい』フールセック・アソルティ缶（8個入） 1600円
・口中でほろほろと崩れる食感と、果実感の生かし方が見事なクッキーに合わせたみずみずしいジャムが絶品。
・花型がかわいい木苺のジャムサンド、メープルクッキー、チーズクッキーなど定番8種を個包装にした東京駅限定缶は、1個ずつでも購入可。
『アトリエうかい』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-6268-0712
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/atelierukai/
カステラの老舗がつくる東京駅でしか買えない限定品 @『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』
『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』メープルカスティーラ（6個入） 1296円
『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』メープルカスティーラ（6個入） 1296円
・カステラの老舗『文明堂東京』が東京駅のみで展開するブランドで、すべての商品がここだけの限定品。
・卵のコクが感じられるしっとりとした生地は、何個でも食べたくなる味。
・パッケージの工夫で、直接触らずにワンハンドで食べられる心遣いもうれしい。
『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 中央通路エリア
電話：03-3287-0002
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/nuevo/
ザクザク食感に、手が止まらないほどヤミツキになる『じゃがボルダ』
『じゃがボルダ』ポテボルダ（3袋入） 1296円
『じゃがボルダ』ポテボルダ（3袋入） 1296円
・焼いた生地にバターをかけてまた焼き上げた、ザクザク食感にハマる、ジャガイモの甘みとバターの塩気が効いたスナック。
・3袋入りは、バターの風味と柔らかな塩気が効いた「バターソルト味」2袋と、爽やかな酸味と香ばしい玉ねぎが特徴の「サワークリームオニオン味」1袋のセット。1袋約100gとたっぷりで、みんなでシェアするのも◎
『じゃがボルダ』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 吹き抜けエリア
電話：03-6268-0807
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/jagaboulder/
1度に2つの食感が楽しめる @『Mr.CHEESECAKE』
Petit Holiday Assortment（3個入） 2781円
『Mr.CHEESECAKE』Petit Holiday Assortment（3個入） 2781円
・オンラインストアで瞬時に売り切れるほど大人気の『Mr.CHEESECAKE』初の常設店。
・上はベイクド、下はレアの2層で、1つで2つの食感を楽しむことができる。
『Mr.CHEESECAKE』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-6665-7685
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mr_cheesecake/
老舗の名物を1口サイズで気軽に食べられる @『御門屋（みかどや）TOKYO』
とりこ東京（6袋入） 1296円
『御門屋（みかどや）TOKYO』とりこ東京（6袋入） 1296円
・東京駅限定の銀の鈴をイメージしたかわいい形が特徴。
・こし餡、ごま餡、白餡の3つの味が1袋に入り、パクっと食べられるちょうどいい量。
『御門屋（みかどや）TOKYO』
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア
電話：03-3211-8080
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mikadoya_tokyo/
1つ1つ手でトッピングする繊細な一品『きりのさか by Chuoken Senbei』
『きりのさか by Chuoken Senbei』RICE PALETTE（4個入） 1080円
『きりのさか by Chuoken Senbei』RICE PALETTE（4個入） 1080円
・色とりどりの素材を散りばめたパレットをイメージし、老舗おかき・煎餅店が生み出した進化系おかき。
・「ドライフルーツ＆ナッツ」はアーモンドクラッシュ、シナモンなどを加えて生地を焼き上げ、トッピングされたドライフルーツの甘みや酸味、ナッツの食感がヤミツキになる一品。
・「パルミジャーノ レジャーノ」は、生地にパルミジャーノレジャーノやベーコンなどが練り込まれ、ワインとの相性も抜群。
『きりのさか by Chuoken Senbei』
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 京葉ストリートエリア
電話：03-5220-9007
営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり
グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/kirinosaka/
※写真や情報は取材当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。