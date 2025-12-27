東京駅構内＆周辺エリアの年末年始お土産11選　これは買いたい！

年の瀬が迫り、東京駅は帰省客などでいっそう賑わう時期に入りました。東京駅や周辺には、グランスタ東京をはじめ、東京ギフトパレットや大丸東京店など、“お土産スポット”が勢ぞろい。ここでしか買えない限定品や行列必至の名物まで、魅力的な品がずらりと並びます。そこで、年末年始にぴったりの手土産を11点セレクト。久しぶりに会う家族や友人への贈り物に、きっと喜ばれるはず！

人気フィナンシェのよくばりセット @『Brick bake bakers by Patisserie ease』

クラフトフィナンシェアソート（6個入） 2600円

『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェアソート（6個入） 2600円

・この店舗だけの東京駅のレンガ型をイメージした形で、まわりがカリッと中はふんわりしっとりとした食感。

・手土産には定番のプレーン、ショコラ、大納言、ラズベリー、メープル、レモンの6種類入りアソートがおすすめ。

・東京駅限定のマロンとピスタチオも見逃せない逸品。

『Brick bake bakers by Patisserie ease』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 B1階 JR東日本東京駅構内 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-6275-6180

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/brickbakebakers_by_patisserieease

森の食材のやさしい香りにびっくり ＠『GIN NO MORI』

森のショコラサブレ（6個入） 1944円

『GIN NO MORI』森のショコラサブレ（6個入） 1944円

・森の食材を使用した、東京駅限定の「森のショコラサブレ」は熊笹、どんぐり、ヒノキの3種。

・熊笹のシャリッとした独特の食感やふわっと広がる和の風味、サンドされた“フランボワ”が広がる変化が楽しい。

・ヒノキ＆カシューナッツ、ココアサブレ＆どんぐりガナッシュなど、その他のフレーバーも興味深いラインナップ。

『GIN NO MORI』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 B1階 JR東日本東京駅構内 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-6206-3888

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/patisserie_ginnomori/

チョコ好きには堪らない魅力満載なクッキー @『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』

『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』ミルクチョコレートホリック（5枚入） 1188円

『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』ミルクチョコレートホリック（5枚入） 1188円

・横浜発祥のチョコ専門店が手掛ける、 チョコ好きには堪らない“東京駅限定”のチョコレートクッキー。

・濃厚でまろやかなチョコでコーティングされたクッキーの中には、チョコチップがたっぷり入っていて、しっとり＆サクサク食感がクセになる一品。

・個包装になっているのでお土産にぴったり！人気のため、売り切れることもあるので注意が必要。

『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ギフトパレット 改札外 1階

電話：03-6268-0877

営業時間：9時半〜20時半 ※土・日・祝は9時〜

公式HP：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/detail/?cd=000145

行列必至！購入制限がかかるほど人気の揚最中 @『御菓子司 中里菓子店』

『御菓子司 中里菓子店』揚最中（6個入） 1236円

『御菓子司 中里菓子店』揚最中（6個入） 1236円

・「揚最中」は、上質なゴマ油でカラッと揚げた最中の皮に、北海道十勝産のつぶ餡をサンドした名物。※ひとり12個までの購入数制限付き。

・最中のパリパリ感とあんこのなめらかな舌触りや甘味、伊豆大島の焼き塩のバランスが最高。

・日持ちは3日間だが、しなってきたらオープントースターで温めて食べるのも良し。

『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京 B1階

電話：03-3212-8011

営業時間：10時〜21時 ※土・日・祝は〜20時（元日を除き、休まず営業）

公式HP：https://www.nakazato-kashi.com/大丸東京店-1

とろ〜り濃密カスタードが美味すぎるっ @『BURDIGALA（ブルディガラ） TOKYO』

Flan（6個入） 2200円

『BURDIGALA（ブルディガラ） TOKYO』Flan（6個入） 2200円

・卵の風味が深くまろやかで、プルンと揺れるような弾力のクリームに、土台や周りのサブレのザクザク食感とバターの風味も合わさった贅沢な味わい。

・焼き立てを狙うなら、10時、13時、17時がおすすめ。※1日限定300個 ※2025年1月5日以降はフレーバー変更の可能性あり

『BURDIGALA（ブルディガラ）TOKYO』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-3211-5677

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/burdigala/

芳醇な香りと上品な果実感にうっとりする焼菓子 @『アトリエうかい』

フールセック・アソルティ缶（8個入） 1600円

『アトリエうかい』フールセック・アソルティ缶（8個入） 1600円

・口中でほろほろと崩れる食感と、果実感の生かし方が見事なクッキーに合わせたみずみずしいジャムが絶品。

・花型がかわいい木苺のジャムサンド、メープルクッキー、チーズクッキーなど定番8種を個包装にした東京駅限定缶は、1個ずつでも購入可。

『アトリエうかい』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-6268-0712

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/atelierukai/

カステラの老舗がつくる東京駅でしか買えない限定品 @『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』

『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』メープルカスティーラ（6個入） 1296円

『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』メープルカスティーラ（6個入） 1296円

・カステラの老舗『文明堂東京』が東京駅のみで展開するブランドで、すべての商品がここだけの限定品。

・卵のコクが感じられるしっとりとした生地は、何個でも食べたくなる味。

・パッケージの工夫で、直接触らずにワンハンドで食べられる心遣いもうれしい。

『nuevo by BUNMEIDO（ヌエヴォ バイ ブンメイドウ）』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 中央通路エリア

電話：03-3287-0002

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/nuevo/

ザクザク食感に、手が止まらないほどヤミツキになる『じゃがボルダ』

『じゃがボルダ』ポテボルダ（3袋入） 1296円

『じゃがボルダ』ポテボルダ（3袋入） 1296円

・焼いた生地にバターをかけてまた焼き上げた、ザクザク食感にハマる、ジャガイモの甘みとバターの塩気が効いたスナック。

・3袋入りは、バターの風味と柔らかな塩気が効いた「バターソルト味」2袋と、爽やかな酸味と香ばしい玉ねぎが特徴の「サワークリームオニオン味」1袋のセット。1袋約100gとたっぷりで、みんなでシェアするのも◎

『じゃがボルダ』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 吹き抜けエリア

電話：03-6268-0807

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/jagaboulder/

1度に2つの食感が楽しめる @『Mr.CHEESECAKE』

Petit Holiday Assortment（3個入） 2781円

『Mr.CHEESECAKE』Petit Holiday Assortment（3個入） 2781円

・オンラインストアで瞬時に売り切れるほど大人気の『Mr.CHEESECAKE』初の常設店。

・上はベイクド、下はレアの2層で、1つで2つの食感を楽しむことができる。

『Mr.CHEESECAKE』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-6665-7685

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mr_cheesecake/

老舗の名物を1口サイズで気軽に食べられる @『御門屋（みかどや）TOKYO』

とりこ東京（6袋入） 1296円

『御門屋（みかどや）TOKYO』とりこ東京（6袋入） 1296円

・東京駅限定の銀の鈴をイメージしたかわいい形が特徴。

・こし餡、ごま餡、白餡の3つの味が1袋に入り、パクっと食べられるちょうどいい量。

『御門屋（みかどや）TOKYO』

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内 B1階 グランスタ 銀の鈴エリア

電話：03-3211-8080

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mikadoya_tokyo/

1つ1つ手でトッピングする繊細な一品『きりのさか by Chuoken Senbei』

『きりのさか by Chuoken Senbei』RICE PALETTE（4個入） 1080円

『きりのさか by Chuoken Senbei』RICE PALETTE（4個入） 1080円

・色とりどりの素材を散りばめたパレットをイメージし、老舗おかき・煎餅店が生み出した進化系おかき。

・「ドライフルーツ＆ナッツ」はアーモンドクラッシュ、シナモンなどを加えて生地を焼き上げ、トッピングされたドライフルーツの甘みや酸味、ナッツの食感がヤミツキになる一品。

・「パルミジャーノ レジャーノ」は、生地にパルミジャーノレジャーノやベーコンなどが練り込まれ、ワインとの相性も抜群。

『きりのさか by Chuoken Senbei』

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階 グランスタ 京葉ストリートエリア

電話：03-5220-9007

営業時間：8時〜22時 ※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）大型連休時などは変更の可能性あり

グランスタ公式HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/kirinosaka/

