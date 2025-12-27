J３→J２→J１。ロス世代アタッカーがセレッソに完全移籍「みなさんがワクワクするようなプレーをします！」
J１のセレッソ大阪は12月26日、J２のFC今治より横山夢樹（20歳）が完全移籍で加入することを発表した。
ロス五輪世代のアタッカーは、帝京高を卒業後の2024年に当時J３の今治に加入。29試合・６得点の活躍でチームのJ２昇格に貢献した。２年目の今季は25試合・６を記録。チリで開催されたU-20ワールドカップにも出場した。
新天地の公式サイトで横山は「チームの目標に向かって、自分の特徴のドリブルやスピードを最大限発揮してゴールやアシストをたくさん残したいと思います」とコメント。「そしてサポーターのみなさんがワクワクするようなプレーをします！みなさんとたくさん喜び合えるように、全力で戦います！」と意気込んだ。
また今治を通じては、「２年間ありがとうございました」と感謝し、「自分の実力不足もあり昇格できなかったことを申し訳なく思います。ですが、FC今治でプロとしてスタートして、この２年間でとても成長できたのは確かです」と伝える。「成長した姿を見ていただけるようにこれからもがんばります！」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
ロス五輪世代のアタッカーは、帝京高を卒業後の2024年に当時J３の今治に加入。29試合・６得点の活躍でチームのJ２昇格に貢献した。２年目の今季は25試合・６を記録。チリで開催されたU-20ワールドカップにも出場した。
新天地の公式サイトで横山は「チームの目標に向かって、自分の特徴のドリブルやスピードを最大限発揮してゴールやアシストをたくさん残したいと思います」とコメント。「そしてサポーターのみなさんがワクワクするようなプレーをします！みなさんとたくさん喜び合えるように、全力で戦います！」と意気込んだ。
また今治を通じては、「２年間ありがとうございました」と感謝し、「自分の実力不足もあり昇格できなかったことを申し訳なく思います。ですが、FC今治でプロとしてスタートして、この２年間でとても成長できたのは確かです」と伝える。「成長した姿を見ていただけるようにこれからもがんばります！」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集