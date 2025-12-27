【ひらがなクイズ】空欄に入る「2文字」、わかる？ 日常生活でよく使う言葉です
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
日常生活の中でよく目にする言葉が並んでいます。パズルを解くような感覚で、空欄を埋めてみてくださいね。
□□さつ
げん□□
□□しょう
びょう□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いん」を入れると、次のようになります。
いんさつ（印刷）
げんいん（原因）
いんしょう（印象）
びょういん（病院）
「いん」という響きは、言葉の最初に来ることもあれば、最後に来ることもあります。頭の中で音を当てはめてリズムよく確認するのが、早く解くためのコツですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
