4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てるクイズです。「びょう□□」や「げん□□」など、日常生活で欠かせないワードがヒント。頭を柔らかくして、1分以内の正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

日常生活の中でよく目にする言葉が並んでいます。パズルを解くような感覚で、空欄を埋めてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□さつ
げん□□
□□しょう
びょう□□

答えを見る






正解：いん

正解は「いん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いん」を入れると、次のようになります。

いんさつ（印刷）
げんいん（原因）
いんしょう（印象）
びょういん（病院）

「いん」という響きは、言葉の最初に来ることもあれば、最後に来ることもあります。頭の中で音を当てはめてリズムよく確認するのが、早く解くためのコツですよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)